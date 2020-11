Raje gol manj kot eden več

Strelca Vombergar in Ivanović

Izidi 10. kroga 1. SNL – Koper : CB24 Tabor 2:1 (Ivan Borna Jelić Balta 8., Claudio Paul Spinelli 81.; Mario Babić 49., 11-m), Gorica : Olimpija 0:2 (Andres Vombergar 17., Đorđe Ivanović 78.), Mura : Celje 0:0, Aluminij : Maribor 1:3, Bravo - Domžale 18. t. m.

PrvaLiga Telekom Slovenije

Mura 10 5 3 2 14:6 18

Olimpija 10 5 3 2 12:7 18

Maribor 10 4 4 2 20:12 16

Koper 10 4 4 2 15:10 16

Tabor 10 5 0 5 15:15 15

Bravo 9 3 2 4 10:14 11

Celje 10 2 4 4 8:12 10

Domžale 8 2 3 3 11:12 9

Aluminij 9 2 3 4 7:14 9

Gorica 10 2 2 6 9:19 8

Olimpija in Aluminij po 21 točk, Mura 19, Maribor 18. Takšna je bila razvrstitev v prejšnji sezoni 1. SNL po 10 krogih, a z vrsto pomenljivih razlik. Med najboljšo četverico je moštvo Aluminija, tedaj drugouvrščenega z enakim izkupičkom kot Olimpija, v jubilejni 30. sezoni zdaj zamenjal četrti Koper, zgornji del lestvice pa na petem mestu namesto prvaka Celja zaokrožuje Tabor.Uvodni krog druge četrtine prvenstva je po malem izoblikoval največje tekmece za naslov prvaka, ki ga bo, sodeč po zares klavrnem sojenju v Murski Soboti, Kopru in Novi Gorici, krojila tudi »dnevna forma« sodniških ekip.Od teorij zarot, ki jih zaradi svoje vzvišene izoliranosti sproža prav najbolj nedotakljiva in vplivna organizacija znotraj nogometne družine, se kaže preusmeriti na igrišče. Vodilna Mura je v vidnem padcu, Olimpija je našla tekmovalno formulo, ki sicer ni najbolj všečna, štela pa bo le, če bo prinesla lovoriko in nato še evropski sladkorček. A je do poletja 2021 še daleč.Slovenski Maribor z enim samim tujcem v začetni enajsterici v Kidričevem (še ta,, je bil preveč) je v zadnjih dveh tekmah pokazal podobo moštva, kakršno imajo najboljši v vseh ligah: tekmece je stiskal v kot z žogo v nogah in dal jasno vedeti, kdo je avtoriteta. Camoranesijev zapis se vendarle vidi. Trdi Koper je s srečno zmago po eni od najslabših predstav proti sosedom s Krasa potrdil, da ima nekaj več in da nanj velja računati. Koliko, bo delno odgovoril sobotni derbi v Stožicah. Tabor bi po prepričljivih igrah in sila nesrečnih razpletih v Novi Gorici in Kopru moral biti celo na vrhu.Od moštev iz spodnjega dela lestvice ima Celje še vedno dovolj dinamita za preboj v zgornji del lestvice, drugi, med njimi tudi spomladanski hit prvenstva Bravo, se bodo za obstanek tolkli do zadnje kaplje znoja. Ne le točkovni izkupiček, statistične primerjave s prejšnjo sezono po desetih tekmah kažejo razvojni zastoj. Vodilni dvojec Mura in Olimpija sta z manjšim izkupičkom točk na prvem mestu, tudi Maribor je mesto višje, čeprav je osvojil točko manj (16:17), a je zabil dva gola več (20:18). Olimpija je dosegla kar devet golov manj (12:21), Mura enega (14:15). Zanimivo je, da so vsi trije lani v desetih tekmah prejeli enako število golov, po 10. Letos pa Mura 6, Olimpija 7, Maribor 12.Ali se v slovenski ligi igra dovolj napadalno, ali preveč obrambno, ali v skladu z zmožnostmi ter sposobnostmi, najbrž ne bo večinsko mnenje. Kaže se oprijeti statistike: v prejšnji sezoni je bilo povprečje doseženih golov po prvih 50 tekmah tri na tekmo, v tej (48 tekem) le 2,52 na tekmo. Prav tako je nedosegljivih 26 golov prvega strelca