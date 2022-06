Rafael Nadal: To še osvojimo, pa gremo?

Začelo se je maja, končalo junija. Po podočnjakih je bilo mogoče prepoznati zagrizene ljubitelje tenisa, ki so vztrajali do ene zjutraj in 16 minut, ko je odbilo konec še enemu epskemu dvoboju na OP Francije. Prišli so na svoj račun, Rafael Nadal in Novak Đoković sta pred premraženimi gledalci, ki so se zavijali v odeje, prikazala vse, kar beli šport lahko ponudi. Ni šlo v pet nizov, Španec je uprizoril preobrat po zaostanku s 3:5 ter po štirih urah in 12 minutah dobil podaljšano igro ter si priigral petkov polfinalni dvoboj z Alexandrom Zverevom. Nadal pri 36 letih, kolikor jih bo dopolnil prav jutri, še naprej upravičuje vzdevek, ki mu sicer ni pri srcu – Peščeni kralj. Zdaj je favorit, da na Roland-Garrosu še štirinajstič dvigne pokal za zmagovalca. Če bo le njegovo telo zdržalo.

30 proti 29 je razmerje v zmagah v prid Novaka Đokovićaproti Rafaelu Nadalu, v Parizu je 8:2 za Španca.

Đoković si je obetal tretjo zmago v Parizu, s katero bi Nadala ujel pri 21. naslovih za grand slam, vendar se lahko zgodi, da se bo razlika na vrhu večne lestvice podvojila. Toda priložnosti bo imel še dovolj, še zlasti ker je Rafa namignil, da razmišlja o končanju kariere. Leto mlajši Srb je športno priznal poraz, ko je izjavil, da je zmagal boljši igralec. Toda večinskih simpatij si v Parizu nikdar ne bo prislužil. Ko je na začetku četrtega niza v jezi udaril z loparjem po mrežici, ki mu je preprečila točko, je sledil koncert žvižgov. Nespoštljiv odnos je ujezil nekdanjega zvezdnika Johna McEnroeja, ki je bil znan po tem, da ni skrival čustev, in dobro ve, kako lahko smola iztiri igralca. »Za božjo voljo, dajte človeku tudi malo prav. Bori se kot lev, računal je na winner in potem dotik mrežice. To je kruto. Gledalci bi morali ceniti, da mu toliko pomeni,« je v bran številki 1 stopil razvpiti McEnroe.

Nočni tenis

Večna rivala sta se strinjala, da se je dvoboj začel in končal prepozno. Če bi bilo pet nizov, bi jih bilo konec globoko po drugi uri zjutraj. Drugi je namreč trajal kar 88 minut! »Brez dvoma je bilo prepozno. Toda ne bom se pritoževal, saj imam dva dni časa za regeneracijo. A če bi imel le en dan, kot ga je imel Zverev pred finalom v Madridu, pa bi bilo kritično,« je opozoril Nadal, ki je letos v Đokovićevi odsotnosti že osvojil OP Avstralije. Z Noletom je v 59. soočenju dosegel 29. zmago, v Parizu je 8:2 zanj. »Čestitke Rafaelu. V odločilnih trenutkih je bil boljši igralec. Ko sem že mislil, da se stvari obračajo na mojo stran, je ostal zbran in raven igre dvignil za še eno stopnjo. Pokazal je, da je pravi šampion. Jaz sem imel svoje priložnosti, nisem jih izkoristil,« je bil spoštljiv Beograjčan. Nadal? Moral se bo resetirati, če želi ugnati Zvereva, ki se je Carlosu Alcarazu oddolžil za poraz v finalu mastersa v Madridu. »Bilo je zelo čustveno, zaradi takšnih večerov vztrajam pri tenisu. Nov nastop v polfinalu mi veliko pomeni, vendar osvojil nisem še ničesar,« se zaveda zvezdnik z Majorke, ki ga že dolgo pestijo bolečine v stopalu. »Če ne bomo našli dokaj preproste rešitve, se bojim, da bo to moj zadnji nastop tukaj,« je dal Rafa namig o skorajšnjem slovesu, a se ne obremenjuje s tem, kdo bo na koncu G.O.A.T., najboljši vseh časov: on, Đoković ali Roger Federer: »Saj ni tako pomembno. Vsi smo uresničili svoje sanje in delali zgodovino, saj nam je uspelo nekaj, kar ni prej nikomur.«