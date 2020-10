Rafael Nadal ostaja kralj Rolanda Garrosa (FOTO)

REUTERS FOTO: Charles Platiau, Reuters

Španecostaja kralj Rolanda Garrosa. V Parizu je v svojem 13. finalu še 13. zmagal, tokrat je premagal Srba, zmagovalca tega turnirja leta 2015. Izid dvoboja je bil 6 : 0, 6 : 2 in 7 : 5.Nadal je igral brezhibno, sploh v prvih dveh nizih, Đoković pa je naredil občutno preveč neizsiljenih napak, da bi bil danes konkurenčen. Za Španca, ki letos v Parizu sploh ni izgubil niza, je to že 20. osvojeni turnir velike četverice, s čimer se je izenačil z. Roland Garros je sicer prvič dobil leta 2005.V medsebojnih dvobojih proti Đokoviću v Parizu vodi s 7 : 1, v skupnih medsebojnih dvobojih pa je še vedno boljši Srb (29 : 27).Đoković ostaja pri eni pariški turnirski zmagi in 17 zmagah na največjih štirih turnirjih. Letos je, če se ne upošteva diskvalifikacija v New Yorku, izgubil prvi dvoboj.