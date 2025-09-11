Radomir Đalović je trener z značajem. Ima to, česar Maribor ni imel

Kaj najprej čaka novega trenerja nogometašev Maribora Radomirja Đalovića? »Najprej bo moral moštvo vrniti v optimalno psihološko stanje. Nič še ni izgubljeno v prvenstveni bitki,« je ob ustoličenju 42-letnega Črnogorca za trenerja Maribora povedal nekdanji trener vijoličnih in tudi hitro odstavljeni Sergej Jakirović. Đalović je bil pri Rijeki pomočnik zdajšnjega trenerja angleškega drugoligaša Hulla, ki je v lasti vlagatelja Mariborčanov Adžuna Ilidžalija.

Vijolični so za nekdanjega napadalca Rijeke in še številnih drugih klubov (18) prvi »poskusni zajčki« zunaj hrvaških meja, poleg tega so drugačni. Če je imel na Reki na voljo homogeno in motivirano moštvo s pretežno hrvaškimi igralci ter močno podporo v predsedniku kluba Damirju Miškoviću in navijačih, bo imel v Mariboru mednarodno pisano paleto nogometašev, ki jim po žilah ne teče vijolična kri.

»Ima pravi značaj, ima to, kar je Mariboru manjkalo. Zato nas je prepričal,« je odločitev o tem, zakaj so izbrali Đalovića, pojasnil vodja nogometnih operacij pri Mariboru in Ilidžalijeva desno roka Cem Basgül.

V soboto proti Muri

Prvi Đalovićevi prijemi in del vizije bodo vidni že v soboto, ko bo v 8. krogu 1. SNL v Ljudskem vrtu gostovala soboška Mura. Na kakšen način bo trener z enoletnim resnejšim in samostojnim stažem reševal vijolično sezono, je vseeno zelo pomenljivo vprašanje.

Đalović še ni oblikoval svojega strokovnega profila (ali gre za ustvarjalca igre in nogometašev ali zgolj tekmovalca?), a po tem, kako je osvojil dvojno lovoriko z Rijeko, bi lahko ustrezal tradiciji vijoličnih trenerjev šampionov. Tudi njegova Rijeka ni bila atraktivna, a je znala vzeti, kar ji je bilo ponujeno. Predvsem od Dinama in Hajduka.