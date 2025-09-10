EUROBASKET
Dončiću hitro dosodili tehnično napako, a Slovenci se dobro upirajo
Nemčija je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato medaljo.
Odpri galerijo
Košarkarji Slovenije igrajo v četrtfinalu evropskega prvenstva v Rigi. Njihov tekmec bo Nemčija, ki je po izpadu Srbije prvi favorit za zlato medaljo.
Hvala, ker berete Slovenske novice.
Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.
Predstavitvene informacije
Komentarji:
20:00Groza v parku! Pes razmesaril tekačico med pripravo na tekmovanje: »Bolečina je bila neznosna«
2.Razmere ušle nadzoru: gori parlament, uničene hiše ministrov, oglasilo se je slovensko ministrstvo (FOTO in VIDEO)