PSG visoko zmagal, Kampl brez finala

Nogometaši Parisa St. Germaina so prvi finalisti lige prvakov. Francozi so v prvem polfinalu v Lizboni premagali Leipzig s 3 : 0. V finalu se bodo 23. avgusta prav tako v Lizboni pomerili z zmagovalcem dvoboja Lyon : Bayern, ki bo v sredo ob 21. uri. Strelci zadetkov so bili Marquinhos, Angel Di Maria in Juan Bernat.



Za Leipzig je bil to prvi polfinale na evropskih tekmovanjih, hkrati pa so bili Nemci, ki so v četrtfinalu izločili Atletico Madrid, tretja ekipa v zadnjih treh letih, ki je prvič v zgodovini nastopila med najboljšimi štirimi ekipami v ligi prvakov.



Preostali dve tekmi v mehurčku v Lizboni bosta minili brez slovenske udeležbe med igralci. Nekdanjemu slovenskemu reprezentant Kevinu Kamplu, ki je danes igral do 64. minute, ni uspelo postati četrti Slovenec z nastopom v finalu. Izbranci tako ostajajo Zlatko Zahovič, Srečko Katanec in Jan Oblak.