Prvič ne vedo, s kom bodo igrali

Ettore Messina, sloviti trener košarkarjev Milana, se je pred dnevi na glas spraševal o smiselnosti evropskih tekmovanj, saj je vse več dvobojev odvisnih od tega, kdo ima manj okuženih s koronavirusom, preložene tekme pa se kopičijo z veliko naglico. Kot zgovoren primer bi lahko ponudil Cedevito Olimpijo in Nanterre. Ljubljančani so prvi obrok cene že plačali, še bolj pa so na udaru Francozi, ki bodo v 6. krogu evropskega pokala danes ob 18.30 gostovali v Stožicah. Košarkarji Nanterra so bili v zadnjih dveh sezonah prava nadloga za Cedevito Olimpijo. Lani so dve od svojih štirih zmag na evropski sceni dosegli prav proti Ljubljančanom, kar pa jim ni veliko pomagalo, saj sta moštvi zasedli zadnji dve mesti v svoji skupini in se poslovili že po uvodni stopnji. Podobno je bilo 30. septembra letos, ko sta se v prvem krogu nove sezone srečali v Franciji, gostitelji so bili uspešnejši z 80:76. Pri eni zmagi so doslej tudi ostali, stožiški zasedbi pa se utegne poraz v predmestju Pariza boleče poznati pri končni razvrstitvi v skupini D. Zato je razumljivo, da se Olimpijini košarkarji goreče želijo vsaj delno oddolžiti Nanterru za tri zaporedne poraze. Vendar ne po takšnem scenariju. Težave tudi za Golemca Drevišnji gostje Stožic so morali pred tednom dni preložiti domači dvoboj z Bursasporjem zaradi vdora koronavirusa v moštvo, minuli konec tedna pa so prisilno počivali tako kot vsi francoski prvoligaši. Testiranje v ponedeljek jim je razkrilo še hujše razmere: pozitivnih je bilo kar sedem članov ekipe, zato so zaprosili za preložitev dvoboja v Ljubljani, a dobili odgovor, da bodo že zbrali osem igralcev, kolikor je predpisani minimum po pravilih evropskega pokala. Na dolgo pot do Amsterdama in Zagreba, nato pa z avtobusom do Ljubljane, saj je bil neposredni polet iz Pariza odpovedan, so se tako odpravili le s petimi košarkarji s profesionalnimi pogodbami in s tremi mladci, med katerimi sta 16-letni center Victor Wembanyama in 19-letni Samuel Eyango-Dingo, ki je prebolel covid-19 in tri tedne sploh ni vadil. Doma je ostal tudi 56-letni trener Pascal Donnadieu, ki neprekinjeno vodi Nanterre od leta 1987, saj boleha za pljučnimi težavami in takšna avantura bi bila zanj preveliko tveganje. Okoliščine so domala onemogočile priprave košarkarjev Cedevite Olimpije, hkrati pa jih postavljajo v položaj, da si morajo priigrati zmago, ob kateri ne bodo mogli pretirano uživati.



»Vemo, da je naš tekmec Nanterre, a ne vemo, v kakšni zasedbi bo nastopil. Vse se spreminja iz dneva v dan, zato smo se morali pripravljati, kot da bodo Parižani prišli z vsemi aduti. Ne smemo se sprostiti, saj je tekmec kljub vsemu dovolj kakovosten, da nas lahko premaga na našem parketu, če ne bomo dovolj osredotočeni. Odpraviti moramo nekatere napake v naši igri, popraviti tudi igro v skoku in pri telesnem stiku. Temu smo namenili posebno pozornost na treningih. Žal tekem ni bilo, zato komaj čakamo, da se dokažemo na igrišču,« napoveduje Olimpijin trener Jurica Golemac.