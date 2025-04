Prvi so udarili Volkovi, odgovoril bo Luka Dončić

Košarkarji kluba Los Angeles Lakers so v zaključku rednega dela zbirali zalet in po dobrodošlem tednu počitka samozavestno odprli končnico, nato pa trčili ob visok in trd zid Minnesote Timberwolves. Ob zanesljivem domačem porazu s 95:117 ni pomagalo niti 37 točk Luke Dončića, v izkušeni slačilnici kalifornijskih zvezdnikov preplaha (še) ni bilo. LA je zdaj izgubil prednost domačega igrišča, ob morebitnem drugem porazu pred potjo v Minnesoto bi se znašli na robu prepada.

V šestih dneh od konca maratonskega rednega dela sezone v lige NBA so bili Jezerniki kot vselej glavna tema pogovorov v ameriških športnih medijih, analitiki in nekdanji igralci so jih po vrsti postavljali v vlogo favoritov za napredovanje v drugi krog zahodne konference. Res so Lakers sezono končali tri mesta višje kot Minnesota, ki je zbrala vsega eno zmago manj od Dončića in soigralcev. Ob tem ne gre prezreti, da so se Volkovi na začetku sezone po odhodu Karla-Anthonyja Townsa še lovili, od 2. marca pa ob 17 zmagah nanizali le štiri poraze, imeli so drugi najboljši napad in šesto obrambo v ligi.

Jaden McDaniels se je izkazal v napadu, v obrambi so se pri pokrivanju Luke Dončića s soigralci izmenjevali. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Glede na uravnoteženost igralskega kadra bi favoriti morali biti igralci Minnesote, a v končnici o zmagah največkrat odločajo vodilni zvezdniki. V prvih 12 minutah uvodnega srečanja se je zdelo, da bo Luka nadaljeval navdahnjene predstave proti Volkovom, lani jih je z Dallasom v petih tekmah odpravil v finalu zahodne konference in s trojko prek Rudyja Goberta poskrbel za enega od metov sezone. Tudi tokrat je začel kot vihar, v prvih minutah je ob dveh trojkah nanizal 12 točk in lepo seciral obrambo, ki mu je puščala preveč prostora.

43 točk je dosegla klop Minnesote, rezervisti Los Angelesa le 13.

Dončić z le eno asistenco

Nato je sledil mrk Los Angelesa, ki je razgalil slabosti moštva. V obrambi so se preveč osredotočili na Anthonyja Edwardsa (22 točk), ki je z devetimi asistencami polnil roke soigralcev na črti za tri točke, ti pa mrežico Los Angelesa. Na napadalni izbruh Jadna McDanielsa in Naza Reida, skupaj sta dosegla 48 točk, niso imeli odgovora, na drugi strani igrišča so se gostitelji preveč zanašali na individualne akcije. Ko je šel Luka na klop, je svojo vrednost želel dokazati LeBron James, a se je le nemočno zaletaval v obrambni zid Minnesote, ki je z dolgimi rokami in številnimi nedosojenimi prekrški spravljala Dončića, Jamesa in nerazpoloženega Austina Reavesa (16 točk) ob živce.

Luka najbrž še čuti posledice prve tekme. FOTO: Jayne Kamin-Oncea/Reuters

Ohlapen sodniški kriterij je v končnici pričakovan, na koncu pa za zanesljiv poraz Lakers ne morejo kriviti sodnikov. »Preprosto nismo znali odgovoriti s pravo energijo, počasi smo jim dovolili, da so ušli,« je bilo Dončiću jasno, da bi moral prej vzeti stvari v svoje roke. Ob 37 točkah je zbral le eno asistenco, atletski krilni igralci pri Volkovih lahko zaprejo običajne poti do koša, ki jih Luka obožuje, ob tem je odpovedala tudi klop. Gabe Vincent in Dorian Finney-Smith sta skupaj prispevala zgolj šest točk, izvzemši pet točk Daltona Knechta, ko je bila tekma že odločena, jih je klop Jezernikov zbrala le osem, glavni rezervisti Minnesote kar 39.

Lakers so izgubili skok (38:44), prejeli več točk po izgubljenih žogah (9:18) in v raketi (32:44). Povedano drugače, odpovedali so pri košarkarskih osnovah. »Psihološko smo bili pravi, komunikacija je bila odlična, nihče ni obupoval. A telesno na takšno tekmo nismo bili pripravljeni, kot bi nas Minnesota presenetila z agresivnostjo,« je priznal trener J. J. Redick.

Poraz na prvi tekmi za Dončića ni nekaj novega, v karieri je dobil le dve od devetih uvodnih preizkušenj v končnici, štirikrat je napredoval v konferenčni polfinale. Prva runda je pripadla Edwardsu, za izenačenje v seriji v noči na sredo (4.00) in mirno pot v Minnesoto bodo Lakers potrebovali bolj disciplinirano igro v napadu z več uigranimi akcijami in boljšo igro rezervistov. In Dončića na pričakovani, superzvezdniški ravni.