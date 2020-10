Prvi derbi nove sezone brez zmagovalca

Nogometaši Maribora in Olimpije so se v 6. kolu nogometnega prvenstva razšli z izidom 1 : 1. Za Maribor je zadel Jasmin Mešanović v 30., za Olimpijo pa Đorđe Ivanović v 75. minuti. Maribor, ki je tri tekme brez zmage, in Olimpija sta zdaj z devetimi točkami na tretjem in četrtem mestu, za vodilno Muro pa zaostajata štiri točke; drugi je Bravo z 10.



Mauro Camoranesi, ki danes praznuje 44. rojstni dan, je v mariborski ekipi znova poskrbel za precej sprememb, Ilija Martinović je doživel svoj debi v vijoličnem dresu, Rok Kronaveter je začel v prvi postavi, igralni sistem pa spremenil v 3-4-3. Tokrat so zunaj ekipe ostali Kenan Pirić, Mitja Viler, Aljoša Matko in Rene Mihelič. Pri Olimpiji pa so vztrajali pri postavi s prejšnje tekme, ni pa bilo Endrija Čekičija, ki naj bi kmalu zapustil Ljubljano.



Bolje so začeli Štajerci, ki so petkrat v uvodni minutah poskušali s streli, a so bili ti dokaj nenevarni. Pozneje so tudi Ljubljančani prišli do nekaj zaključnih strelov, ki prav tako niso resneje ogrozili Ažbeta Juga. V 30. minuti so Mariborčani. Po podaji Denisa Klinarja je v kazenski prostor gostov prodrl Mešanović in žogo poslal pod prečko.



Dino Skender je ob polčasu v igro poslal Anteja Vukušića in novinca Luko Marina. V 69. minuti je proti ljubljanskim vratom znova sprožil Mešanović, a je bil Žiga Frelih zbran, tako kot tudi ob prostem strelu Kronavetra v 71. minuti. Štiri minute pozneje pa je Ivanović izenačil, potem ko je do žoge prišel malce na levi strani kazenskega prostora in žogo ob prvi vratnici poslal v mrežo.