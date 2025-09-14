RAZRED MXGP

Prve stopničke po vrnitvi po poškodbi za Gajserja

Gajser je tako kot v soboto v kvalifikacijah tudi obe današnji vožnji končal na drugem mestu.
Fotografija: Foto: Jure Eržen 
Foto: Jure Eržen 

STA, S. U.
14.09.2025 ob 11:35
14.09.2025 ob 11:43
STA, S. U.
14.09.2025 ob 11:35
14.09.2025 ob 11:43

Nizozemski motokrosist Jeffrey Herlings je zmagovalec velike nagrade Kitajske v razredu MXGP. Slovenski as Tim Gajser je zasedel drugo mesto za prve stopničke po vrnitvi po poškodbi. Drugi Slovenec Jan Pancar je bil skupno 13. Velik korak proti naslovu svetovnega prvaka je storil Francoz Romain Febvre.

Gajser je tako kot v soboto v kvalifikacijah tudi obe današnji vožnji končal na drugem mestu. Malenkost hitrejši je bil v vseh treh preizkušnjah ta konec tedna na Kitajskem le Nizozemec Jeffrey Herlings za peto zmago v sezoni in že 112. v karieri. Drugi Slovenec Jan Pancar je v vročih in vlažnih razmerah v Šanghaju v prvi vožnji zasedel 16. mesto, v drugo pa se je odrezal bolje ter z 11. mestom prišel do skupno 13. mesta na VN.

Zadnja dirka sezone bo konec prihodnjega tedna v avstralskem Darwinu, na voljo pa bo le še 60 točk. V seštevku ima na vrhu kot rečeno Febvre 47 točk prednosti pred Coenenom (929-882). Gajser je po izpuščeni polovici sezone ostal deveti in ima 464 točk. Pancar je še naprej na 11. mestu, zbral pa je 314 točk.

 

