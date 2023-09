Proti kanadskim asom brez ščepca strahu

Kakšen teden pred začetkom letošnjega svetovnega prvenstva je predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec med pogovorom za Delo naštel svoje favorite za kolajne in na vrh uvrstil Kanado. Takrat še ni vedel, da bo pogrešala Andrewa Wigginsa (Golden State) in Jamala Murrayja (Denver), še manj je lahko pričakoval, da se bo na današnji zadnji tekmi četrtfinala pomerila s Slovenijo (ob 14.30). Zdaj verjetno vidi stvari drugače in z neizogibno mero pristranskosti, verjetno pa mu tako kot mnogim ni docela jasno, kakšen je realen doseg obeh moštev.

Obe sta namreč doslej imeli odlične in manj navdušujoče trenutke, obe sta v drugem krogu SP doživeli tudi po en poraz. Slovenski proti Nemčiji je bil hujši, toda Kanadčani so se po zdrsu proti Braziliji znašli na robu izpada. Ognili so se mu šele v zadnji četrtini dvoboja z branilko naslova Španijo, ki so jo dobili s 27:12. »Dosedanji rezultati dokazujejo, da je krog kandidatov za najvišja mesta zelo širok. Ponosni smo, da smo del te elitne družbe. V četrtfinalu nas čaka zanimiva naloga, saj Kanadčani prikazujejo odlične predstave. Toda v izločilnih dvobojih se je vse začelo znova, prepričan sem, da bomo v Manili videli razburljiv zaključek SP,« ocenjuje slovenski selektor Aleksander Sekulić.

Shai Gilgeous-Alexander je prvi adut kanadske reprezentance. FOTO: Willy Kurniawan, Reuters

Prvi adut Kanadčanov je branilec Shai Gilgeous-Alexander, na mundialu igra s povprečjem 23,8 točke, 6,6 skoka in 5,2 asistence. V minuli sezoni je bil v dresu Oklahome četrti najboljši strelec (povp. 31,4) lige NBA, iz katere prihaja še šest njegovih reprezentančnih soigralcev. Najbolj izdatno mu pomagajo krilo RJ Barrett (12,8 točke), krilni center Kelly Olynyk (12), krilo Dillon Brooks (10,4) ter branilca Nickeil Alexander-Walker (9,2) in Luguentz Dork (9). Moštvo dosega 93,8 točke (Slovenija 88,4) ob zelo dobrem metu za tri točke (40,3 %, Slovenija je 21. z 31,4). Izbranci selektorja Jordija Fernandeza iz španske Badalone imajo hkrati drugo najboljšo obrambo (73,4) za Nemčijo (72,8); Slovenija je 12. (81,8). Vendar ne pozabimo: naši košarkarji so gladko opravili z devetimi Avstralci iz lige NBA s pravo kolektivno ekshibicijo.

Kanada ima napadalno usmerjeno zasedbo, a je tudi čvrsta v obrambi. Vsi njeni košarkarji hitro tečejo v napad, so agresivni v obrambi in pri skokih.

»Kanada ima napadalno usmerjeno zasedbo, a je tudi čvrsta v obrambi. Vsi njeni košarkarji hitro tečejo v napad, so agresivni v obrambi in pri skokih. Naši košarkarji so zato zelo osredotočeni, doslej nam ni nihče ničesar podaril,« dodaja Sekulić, ki še vedno ne ve, če bo Jaka Blažič nared po poškodbi hrbta, čeprav v Manili že vadi. V primeru zmage bi se Slovenija v petkovem polfinalu pomerila s Srbijo, ob porazu že jutri z Litvo za razvrstitev od 5. do 8. mesta.

V četrtfinalu 3:7

Za četrtfinale vedno pravimo, da je ključna prelomnica na vsakem tekmovanju. Z uspešnim nastopom si lahko moštvo prisluži še dve priložnosti za osvojitev kolajne, poraz na SP pošlje reprezentanco v boje za osvojitev 5. mesta, ki bodo letos vsem odveč, saj ne bodo vplivali na razdelitev olimpijskih vozovnic. Slovenski košarkarji so sicer desetkrat nastopili v četrtfinalu velikih prireditev in ga trikrat preskočili. Prvič leta 2005 ob sedmem nastopu na evropskih prvenstvih, ko so klonili proti Nemčiji, izpadli so tudi proti Grčiji (2007), Španiji (2011), Franciji (2013) in Poljski (2022), med štiri najboljše na stari celini pa so se prebili proti Hrvaški (2009) in Latviji (2017). Na OI 2021 so na poti do polfinala izločili Nemčijo, na SP pa je bil četrtfinale zadnja postaja v letih 2010 proti Turčiji in štiri leta pozneje proti ZDA.

Pari četrtfinala: Srbija – Litva 87:68 (Bogdanović 21, Petrušev 17; Sedekerskis 14, Jokubaitis 13), ZDA – Italija 100:63 (Bridges 24, Haliburton 18; Fontecchio 18, Tonut 11); danes: Nemčija – Latvija (10.45), Kanada – Slovenija (14.30).