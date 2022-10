Proti favoritu št. 1 za začetek vzpona

Pred začetkom nove sezone evropskega pokala so mnogi strokovnjaki pri razvrščanju favoritov namenili številko 1 Joventutu iz Badalone. Prepričal jih je z lanskimi uspehi in kakovostno igralsko zasedbo ter kljub slabšemu iztržku v prvih tednih oktobra še ni pokvaril začetne ocene. Namignil pa je košarkarjem Cedevite Olimpije, da lahko morda drevi ob 19.30 začnejo vzpon z zadnjega mesta v skupini A. In Ljubljančani kljub številnim težavam nočejo še enkrat razočarati Stožic.

Po treh zaporednih porazih – z Bursasporom in Cluj-Napoco v evropskem pokalu ter z Budućnostjo v ligi ABA – se grška boginja nesreče Ate še ni usmilila Ljubljančanov. Alen Omić, Amar Alibegović in Josh Adams se borijo s trebušno virozo, danes pa gotovo ne bodo igrali poškodovani Karlo Matković, Lovro Gnjidić in Zoran Dragić. Negotovost neizogibno vpliva tudi na trenerja Jurico Golemca. Njegov status še ni majav, a je opazno, da v že tako skrčenem naboru igralcev vse bolj oži krog tistih, ki jim zaupa. Zaradi zdravstvenih težav niti nima manevrskega prostora pri visokih igralcih, malo drugače je v zunanji liniji. Kljub podpisu pogodbe z Maticem Rebcem vlogo organizatorja med počitkom Yogija Ferrella prevzema branilec-strelec Josh Adams, kar spominja na lanski poskus z Jacobom Pullnom. Ko se je začel razdajati v dveh vlogah, je izgubljal začetno ostrino in natančnost, sčasoma tudi energijo.

Joventut zato ne prihaja v Ljubljano v idealnem trenutku za gostitelje. Po osvojitvi tretjega mesta v zadnjem španskem prvenstvu za Realom in Barcelono resda še lovi pravo formo. Po petih krogih DP je šele 11. s tremi porazi proti Bilbau, Valencii in Realu, na evropski sceni je premagal Brescio z 80:63, a prejšnji teden izgubil v Bursi z 72:81. Po nedeljski zmagi nad Unicajo iz Malage (74:65) želi doseči nekoliko bolj stanoviten trend. Tako kot tudi Cedevita Olimpija.

Parra z zlato kolajno z EP

»Rezultati ne povedo vsega, Joventut ima verjetno najboljšo ekipo v naši skupini in meri na vrnitev v evroligo. Mi se še naprej soočamo s težavami, a moramo ostati pozitivni in upati, da se bodo vsi igralci čim prej vrnili na parket. Tisti, ki bodo lahko igrali, bodo dali vse od sebe, da bi premagali vrhunskega tekmeca,« meni Jurica Golemac pred soočenjem s prvakom stare celine 1994. ter zmagovalcem evropskega pokala 2008., ki je dal v preteklosti celo vrsto asov. Med drugimi Jordija Villacampo, Rudyja Fernandeza, Raula Lopeza, Alexa Mumbruja in Rickyja Rubia.

Iz zlatega španskega moštva z letošnjega EP lahko zdaj trener Carles Duran računa na krilnega centra Joela Parro, organizator Guillem Vives in branilec Pau Ribas sta nekdanja reprezentanta, na prvih dveh evropskih tekmah pa so bili najučinkovitejši 35-letni hrvaški center Ante Tomić (povp. 12,5), nekdanji Olimpijin krilni center Jarrod Jones (12,5), branilec Kyle Guy (11,5) in center Henry Ellenson (11).