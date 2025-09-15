Protesti skoraj ustavili karavano, a dirka se je končala po načrtu

Na 80. kolesarski dirki po Španiji ni bilo senzacije. Na ciljnem vzponu na Bolo del Mundo v kraljevski predzadnji etapi João Almeida (UAE) ni pripravil zasuka, temveč je bil najmočnejši Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Dvakratni zmagovalec Toura je v šampionskem slogu potrdil prvenec na Vuelti.

»To je ena od največjih dirk na svetu, vedno sem sanjal, da bom nekoč zmagal na njej. Ker mi je uspelo zmagati, je to zame uresničitev sanj,« je Vingegaard dejal v hribovju Guadarrama, nedaleč od Madrida, kjer je v rdeči majici nasledil nekdanjega moštvenega kolega Primoža Rogliča.

Zasavski orel je za Slovenijo osvojil že štiri Vuelte (2019, 2020, 2021, 2024), Vingegaard je tokrat prvo za Dansko. Na poti do lovorike bi bili skorajda večja ovira kot tekmeci propalestinski protestniki, zaradi katerih je nad karavano visel vprašaj, ali bo prispela do španske prestolnice. »Ljudje imajo pravico protestirati in tudi razumem, zakaj to počnejo. Po drugem dnevu premora nihče ni bil prepričan, ali se bo dirka nadaljevala, vendar je policija odlično opravila svoje delo in nam omogočila dirkanje,« je povedal 28-letni zvezdnik.

Zmaga za samozavest

Ko je Vingegaard v letih 2022 in 2023 na Touru premagal Tadeja Pogačarja, je kazalo, da se je začela njegova prevlada, vendar je sledil preporod slovenskega asa, ki je odtlej osvojil dve rumeni majici na Touru in eno rožnato na Giru. Vingegaard je potreboval zmago na Vuelti za dvig samozavesti in potrditev, da ga lahko premaga le najboljši kolesar na svetu s Klanca pri Komendi. Z njim se sicer ne bo udaril na svetovnem prvenstvu v Ruandi, bo pa njegov tekmec na oktobrskem evropskem prvenstvu v Franciji.

Brez Pogačarja je ekipa UAE na Vuelti slavila sedem etapnih zmag in osvojila pikčasto majico (Jay Vine), ni pa delovala, kot da je verjela, da bi Almeida lahko ogrozil Vingegaarda. Portugalec, ki se je izkazal z zmago na zloglasnem Angliruju, je zaostal za 1:16 minute in tritedensko dirko drugič končal na odru za zmagovalce – na Giru 2023 je bil tretji.