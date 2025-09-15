KOLESARSTVO

Protesti skoraj ustavili karavano, a dirka se je končala po načrtu

Jonas Vingegaard po pričakovanju dobil 80. dirko po Španiji. S Tadejem Pogačarjem se ne bo udaril na SP v Ruandi.
Fotografija: Jonas Vingegaard je zmagama na Touru dodal še Vuelto. FOTO: Bruna Casas/Reuters
Odpri galerijo
Jonas Vingegaard je zmagama na Touru dodal še Vuelto. FOTO: Bruna Casas/Reuters

miha-hocevar
Miha Hočevar
15.09.2025 ob 10:35
miha-hocevar
Miha Hočevar
15.09.2025 ob 10:35

Na 80. kolesarski dirki po Španiji ni bilo senzacije. Na ciljnem vzponu na Bolo del Mundo v kraljevski predzadnji etapi João Almeida (UAE) ni pripravil zasuka, temveč je bil najmočnejši Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike). Dvakratni zmagovalec Toura je v šampionskem slogu potrdil prvenec na Vuelti.

»To je ena od največjih dirk na svetu, vedno sem sanjal, da bom nekoč zmagal na njej. Ker mi je uspelo zmagati, je to zame uresničitev sanj,« je Vingegaard dejal v hribovju Guadarrama, nedaleč od Madrida, kjer je v rdeči majici nasledil nekdanjega moštvenega kolega Primoža Rogliča.

Zasavski orel je za Slovenijo osvojil že štiri Vuelte (2019, 2020, 2021, 2024), Vingegaard je tokrat prvo za Dansko. Na poti do lovorike bi bili skorajda večja ovira kot tekmeci propalestinski protestniki, zaradi katerih je nad karavano visel vprašaj, ali bo prispela do španske prestolnice. »Ljudje imajo pravico protestirati in tudi razumem, zakaj to počnejo. Po drugem dnevu premora nihče ni bil prepričan, ali se bo dirka nadaljevala, vendar je policija odlično opravila svoje delo in nam omogočila dirkanje,« je povedal 28-letni zvezdnik.

Ljudje imajo pravico protestirati in tudi razumem, zakaj to počnejo.

Zmaga za samozavest

Ko je Vingegaard v letih 2022 in 2023 na Touru premagal Tadeja Pogačarja, je kazalo, da se je začela njegova prevlada, vendar je sledil preporod slovenskega asa, ki je odtlej osvojil dve rumeni majici na Touru in eno rožnato na Giru. Vingegaard je potreboval zmago na Vuelti za dvig samozavesti in potrditev, da ga lahko premaga le najboljši kolesar na svetu s Klanca pri Komendi. Z njim se sicer ne bo udaril na svetovnem prvenstvu v Ruandi, bo pa njegov tekmec na oktobrskem evropskem prvenstvu v Franciji.

Brez Pogačarja je ekipa UAE na Vuelti slavila sedem etapnih zmag in osvojila pikčasto majico (Jay Vine), ni pa delovala, kot da je verjela, da bi Almeida lahko ogrozil Vingegaarda. Portugalec, ki se je izkazal z zmago na zloglasnem Angliruju, je zaostal za 1:16 minute in tritedensko dirko drugič končal na odru za zmagovalce – na Giru 2023 je bil tretji.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

kolesarstvo Jonas Vingegaard Vuelta zmaga dirka po Španiji Primož Roglič Tadej Pogačar kolesarjenje dirka

Priporočamo

Nekdanji Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Prizor iz vile tik pred poroko: Tina Gaber Golob razkrila, kdo je »krivec za vse skupaj« (VIDEO)
Šešelj kritizira potezo Slovenije: »Včasih so hujši od Hrvatov«

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Komentarji:

Priporočamo

Nekdanji Janšev minister razložil, kaj imajo skupnega kuža Zlatko, Golobova soproga, škof Rožman in Tito
Luka Dončić ima nov dom: kupil je luksuzno vilo za 25 milijonov dolarjev (VIDEO)
Prizor iz vile tik pred poroko: Tina Gaber Golob razkrila, kdo je »krivec za vse skupaj« (VIDEO)
Šešelj kritizira potezo Slovenije: »Včasih so hujši od Hrvatov«

Izbrano za vas

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Premislite: se boste čez pet let smejali ali gledali svoje zobe v kozarcu?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo Photo

Vse, kar morate vedeti o naložbenem zlatu: Od nakupa do varnega shranjevanja

 
Promo Photo

Slovenci še ne izkoriščamo vseh priložnosti finančnih trgov

 
Promo

Se zaradi Nemčije že zmanjšujejo naročila?

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

V Sloveniji lani 20 milijonov bolniških dni

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.