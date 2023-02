Prišle iz Bergama, da bi videle Joja

Navijači Olimpije in Maribora so v uvodnem spomladanskem krogu 1. SNL dobili, kar so si želeli: nedeljski veliki derbi 22. kroga v Ljudskem vrtu s tekmovalnim nabojem. Kdo je pokazal boljšo pripravljenost in je bolj prepričal s podrobnostmi v igri ter taktičnimi zamislimi, Olimpija ali Maribor, je uganka tudi po razburljivih prvih 90 minutah.

«Ah,« je ob omembi glavnega sodnika Radeta Obrenovića izustil in zamahnil z roko Josip Iličić, največji zvezdnik izenačenega dvoboja, v katerem bi bil realen tudi neodločen izid, a je bil mariborski vratar Ažbe Jug še en junak v vijoličnem dresu. Pred tem je tolažil koprska selektorja: predsednika Anteja Guberca in njegovega sina, športnega direktorja Ivico. Nista skrivala razočaranja, saj je jeziček na tehtnici na stran zmagovalcev nagnila tudi sreča.

11 golov je v 11 kolih dosegel prvi strelec prvenstva Žan Vipotnik, od tega kar osem v zadnjih štirih tekmah.

Kdo je bil osrednji mož koprskega derbija, ni bilo neznank. Zaradi Joja je v slovensko Istro dopotovala številčna vijolična vojska, ki je preglasila domače privržence. Prišel je tudi ljubljanski vodstveni dvojec, predsednik Olimpije Adam Delius in direktor Igor Barišić.

To zmorejo le najboljši

Z vidno boljšo telesno pripravljenostjo in podobo, kot sta bili v jesenskem finišu, je bil dolgoletni zvezdnik serie A glavni magnet derbija v čudovitem vzdušju. Iz skoraj 400 kilometrov oddaljenega Bergama so se na Bonifiko pripeljale tudi priletne navijačice iz njegovega obdobja pri Atalanti. Gosposki mojster se jim je oddolžil z nekajminutnim druženjem, objemi in poljubi, ki so jim orosili oči. Iličić je imel motivacijski naboj in prepirljivo držo, ki nista bila v skladu z merili glavnega sodnika Obrenovića. Ko se je Jojo le zavedel, da ni nad vsemi in da je le eden med njimi, se je hitreje otresel žoge, Maribor pa je dobil moč in samozavest. In hitro dočakal izbruh velikega slovenskega napadalnega upa Žana Vipotnika. Njegov zmagoviti gol je sodil v rubriko »to zmorejo le najboljši«. Še vedno 20-letni Bistričan (21. marca bo dopolnil 21 let) je jesenski strelski izbruh nadaljeval že v prvi letošnji tekmi, po kateri je ujel na lestvici strelcev vodilnega Mirlinda Dakuja (11 golov) in je navdušil tudi zmagovalca taktičnega dvoboja trenerjev Damirja Krznarja.

«S tistimi, ki ne pridejo z najmanj tremi milijoni evrov, ali tremi in pol milijoni, se sploh ne bi pogajal,« je Hrvat namignil klubski upravi, da zadnji teden pred možnostjo prodaje najdragocenejšega igralca ne bi podlegli pritisku kupcev. »Poleti bo vreden še več denarja,« je dodal trener in še najbolj osrečil najbolj zadovoljnega obiskovalca derbija, Vipotnikovega zastopnika Sašo Župana. Pirančan je bil tudi zmagovalec prestižnega lokalnega dvoboja s slavnejšim kolegom iz Izole Amirjem Ružnićem, ki tudi ni slabe volje. Ob njegovih številnih nogometaših na igrišču je izstopal vijolični Koprčan, 19-letni Vid Koderman. Gorazd Nejedly