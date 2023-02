Pripravljeni smo bili za kolajno

Na prizorišču moškega slaloma v Courchevelu smo s Klemnom Bergantom, glavnim trenerjem slovenske izbrane vrste za tehnične discipline, potegnili črto pod svetovno prvenstvo v alpskem smučanju, zlasti glede našega vodilnega asa belih strmin Žana Kranjca. Kot vedno je bil odkrit in ni skrival, da je s svojim smučarjem prišel v Francijo po kolajno. Tokrat je, v nasprotju z lanskimi olimpijskimi igrami, ni bilo.

Kako se po koncu prvenstva, čigar rdeča nit za vas in Žana Kranjca je pripadla petkovemu veleslalomu, ozirate k dosežku?

"Nismo skrivali, da je bil tu cilj kolajna. A za takšen podvig moraš na svetovnem prvenstvu sestaviti dva dobra nastopa. Žan je prikazal odlično smučanje do sklepnega dela na prvi progi. Njemu se načeloma napake ne dogajajo, tokrat sta se mu dve veliki in tako moramo biti zadovoljni s 6. mestom. Priznajmo si, da niti prvi nastop niti drugi nista bili optimalna. Na prvi progi je v finišu izgubil 70 stotink, kar je občutno preveč, na drugi pa ni bil hiter."

Tako si je prismučal 6. mesto, še nikdar v tej sezoni ni bil slabši od te uvrstitve. Kako gledate na to kot tudi besede Andree Massija, da na tem tekmovanju štejejo le kolajne?

"To nedvomno drži. Zakaj bi si metali pesek v oči? Na svetovnem prvenstvu in olimpijskih igrah pač štejejo le kolajne. Žan bo letos šestič zapored sklenil sezono med najboljšo sedmerico, kar potrjuje njegovo moč, toda obenem je jasno, da je treba izkoristiti sleherno priložnost. Najbrž ne bo smučal še 15 let. Čim več priložnosti med najboljše tri naj izkoristi, da se bo z zadovoljstvom ozrl v preteklost, ko bo sklenil športno pot."

Ste ob odhodu zadovoljni ali razočarani?

"Pogovarjamo se tekmovalcu, ki je bil doslej enajstkrat na stopničkah v svetovnem pokalu in ima olimpijsko kolajno. Moramo sprejeti tudi spoznanje, da ni robot in ne more biti vsak dan na najvišji ravni. Enkrat je bolje, drugič slabše. A v tej zimi še ni bil slabši kot šesti, takšne sezone še ni imel. Naj jo konča tako, pa bomo vsi zadovoljni."

V Courchevelu je bil dvakrat šesti (v veleslalomu in na paralelni tekmi), tako da je naš najuspešnejši na SP. Za slovo je v slalomu odstopil, na drugi progi je tekmoval le Tijan Marovt.

"Mi ne tekmujemo med seboj, on ne tekmuje z Ilko Štuhec ali Ano Bucik. On si želi premagati svoje tekmece in se vedno uvrstiti na stopničke. Za slalom pa je jasno, da za takšno preizkušnjo nima dovolj tekmovalnega ritma. Veseli me, da je Tijan na prvi progi končno pokazal hitrost, ki jo ima na treningu. V drugo je bil zanj proga le preveč zahtevna, a na koncu si je prislužil spodobno oceno."