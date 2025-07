Priprave razkrile še močnejšo Olimpijo

Po preboju Olimpije v šestnajstino finala konferenčne lige in Celja v četrtfinale, se že ta teden za državnega prvaka v nogometu in pokalnega ter za Koper začenja nov evropski ples. Je mogoče ponoviti podviga Celja in Olimpije?

To je najbolj vznemirljivo vprašanje pred startom v kvalifikacijah za ligo prvakov, evropsko ligo in konferenčno ligo. Kazahstanski Kairat, azerbajdžanski Sabah in bosanski Željezničar so neugodni tekmeci, a vloge favoritov pripadajo slovenskemu trojčku. Olimpija bo jutri v Stožicah gostila izzivalce, Celje in Koper bosta v četrtek gostovala v Bakuju in Sarajevu. Maribor bo evropsko pot začel 24. julija.

Pripravljalne tekme (tri zmage in nedoločen izid z razliko v golih 12:3) so kljub odhodu najboljšega strelca Raula Florucza in stebra obrambe Marcela Ratnika razkrile še močnejšo Olimpijo, a na to se ne kaže zanašati. Naslednik Victorja Sancheza na trenerskem stolčku Jorge Simao bo v Evropi pokazal, koliko velja in na kakšen način bo poskušal vsaj ponoviti uspešni evropski poletji zeleno-belih pod taktirko Joaa Henriquesa in Sancheza s prebojem v KL. Ljubljančani ne skrivajo še večjih apetitov, a vselej velja biti previden.

Kazahstanski prvak Kairat ne more biti naiven, v domačem prvenstvu po 15 tekmah le za točko zaostaja za slavnejšo Astano, nekoč že krvnico Mariborčanov v kvalifikacijah za LP. Ali je športni direktor Goran Boromisa dejansko pripeljal okrepitve z dodano vrednostjo, bo razkrila že prva tekma. V njej bo Kairat igral brez poškodovanih brazilskih napadalcev Joaa Paula in Elderja Santane. Tudi vrednosti moštev (po transfermarktu) dajeta prednost zeleno-belim, ki so vredni 14,13 milijona evra, Kairat z osmimi reprezentanti pa 12,4 milijona €. Napoved: Olimpija – Kairat 60:40.

Celjani vredni manj

Močno prenovljeni Celjani so uganka. Nazadnje so močno dvignili letvico, postavili standarde, ki jih bo težko ponoviti. Albert Riera je ostal brez 30 odstotkov ali še več »pogonske in ustvarjalne moči« po odhodih Svita Sešlarja, Tamara Svetlina in Aljoše Matka. A Španec je še bolj nabrušen, kot je bil. To bo sezona, v kateri bo imel nesporno vlogo glavnega dirigenta, ki mora uglasiti prenovljeni orkester. Pripravljalno obdobje je potrdilo, da ostaja zvest svoji nepredvidljivosti. Odigrali so le eno tekmo za trening.

Bo to dovolj za tekmeca iz Bakuja, šele petouvrščenega v minulem domačem prvenstvu? Pozor! Sabah je ovrednoten na 12,55 milijona evra, Celje je padlo na 9,79 milijona €. Ne glede na vrednosti moštev so favoriti Celjani. Evropskih izkušenj ni mogoče kupiti, celjske pa so bile v zadnjih dveh sezonah neprecenljive. Povratno tekmo bodo Celjani igrali doma! Napoved: 55:45.

Koprčani uigrani

Olimpijo je v šestnajstini finala KL izločil banjaluški Borac. Ta je v domačem prvenstvu izgubil dvoboj z Zrinjskim za točko, krivec pa je bil Željezničar. Sarajevski klub je Borac izločil tudi v bosanskem pokalnem tekmovanju. To so dejstva, ki jih Koprčani morajo upoštevati pri pripravi za zahteven dvoboj in za peklensko prvo tekmo na Grbavici. Zgodovina sicer ne šteje veliko, a vseeno, »Željova« je za Koprčane nedosegljiva. Na igrišču kljub vsemu šteje sedanjost, koprska je svetla. T

rener Slaviša Stojanović je stabiliziral moštvo, uveljavil tekmovalen pristop ter igro z glavo in repom. Moštvo ni imelo veliko igralskih sprememb, v Josipu Iličiću pa je dobilo mojstra, ki lahko zlomi vsako obrambo. V prvih 90 minut bitke bodo šli Koprčani oslabljeni in brez najvrednejšega igralca Ahmeta Francka Sibideja. Povratna tekma na Bonifiki jim daje minimalno prednost, to potrjuje tudi vrednost moštev. Koprsko je vredno 7,658 milijona evra, sarajevsko pa 5,76 milijona. Napoved: 50:50.