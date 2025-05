Primož Roglič v rožnatem po prvi gorski etapi, Ayuso zmagovalec dneva

Slovenski kolesarski as Primož Roglič je novi vodilni na Dirki po Italiji! V prvi resni gorski etapi letošnjega Gira je oblekel rožnato majico vodilnega, ki jo je prevzel od sprinterja Madsa Pedersena. Roglič je z izjemno predstavo v zaključnem vzponu dokazal, da ostaja glavni favorit za končno zmago.

Etapno zmago je na cilju v Marsii nad Tagliacozzom slavil Španec Juan Ayuso, ki je v zadnjih metrih napadel in ciljno črto prečkal štiri sekunde pred Rogličem in skupino najbližjih zasledovalcev. Zaradi časovnega bonusa je Ayuso zdaj v skupnem seštevku le štiri sekunde za Rogličem, kar napoveduje napet boj za vrh.

FOTO: Luca Bettini Afp

Dolg zaključni vzpon, dolg kar 12 kilometrov, je razredčil glavnino v slogu izločevalne dirke. Čeprav večjih napadov ni bilo vse do konca, so ekipe favoritov za skupno zmago narekovale izjemno močan ritem. Ayuso je napadel tik pred ciljem, Roglič pa je vozil preudarno in brez tveganj ohranil nadzor.

Sobota bo znova gorsko obarvana – kolesarje čaka skoraj 200 kilometrov dolga etapa z več kot 3700 višinskimi metri. A prava poslastica prvega tedna Gira sledi v nedeljo: 9. etapa od Gubbia do Siene bo potekala po makadamskih cestah Toskane v slogu enodnevne klasike Strade Bianche – etape, ki lahko še dodatno premeša razmerja med favoriti.