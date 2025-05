Primož Roglič spet na domačih cestah

Karavana 108. dirke po Italiji se nezadržno bliža Sloveniji, današnja 14. etapa se bo končala v Novi Gorici, pred tem pa bodo Primož Roglič in druščina švignili še čez Goriška brda. Rok Lozej, ki je zarisal slovenskih 30 kilometrov 195-kilometrske preizkušnje s startom v Trevisu in skrbi za tehnično izvedbo, zagotavlja, da je vse nared za osmo gostovanje rožnate dirke pri nas.

»V sredo smo opravili še en pregled, v četrtek smo imeli obravnavo na prefekturi v Gorici, v petek popoldne so si traso prišli pogledat italijanski organizatorji, v soboto pa ob šestih zjutraj začnemo postavljati cilj na Trgu Evrope,« je Lozej povedal o zadnjih opravilih, preden bo šlo zares. Pred tem so v Novi Gorici že preplastili ciljno ravnino, razširili vhod vanjo ter pri enem od krožišč odstranili nekaj cestnega pohištva, da bo zaključek varen za peloton in številne navijače.

Zmagovalni pokal Primoža Rogliča z Gira 2023 je do nedelje na ogled v Gradu Dobrovo. FOTO: Tina Novak Samec

Ko je Giro leta 2021 nazadnje gostoval v Goriških brdih in Novi Gorici (etapa se je končala v Gorici, na italijanski strani), ga je ob cestah spremljalo okoli 50.000 kolesarskih navdušencev. Prireditelji podobno številko pričakujejo tudi tokrat. In kje avtor trase priporoča ogled?

»V Brdih bo več zanimivih točk, vsekakor gorski cilj v Šmartnem in Medana. Novogoriški krog bo v celoti zanimiv, so pa na njem tri točke, kjer se dirka križa dvakrat in je mogoče s 150 metri hoje dvakrat pospremiti prihod karavane, na Bevkovem trgu, Vojkovi cesti in tudi v zadnjem kilometru,« je Lozej še povedal o trasi, ki bo po Goriških brdih karavano popeljala v dva 13,8-kilometrska kroga po Novi Gorici.

Slovenski zaključek naj bi bil namenjen sprinterjem, vendar Lozej ne želi napovedati zmagovalca. »Doslej je največ zmagoval Mads Pedersen, vendar ne bi rad izpostavil enega od sprinterjev, med njimi zame ni izrazitega favorita. Marsikomu lahko načrte prekriža vzpon na Rafut okoli 6 kilometrov pred ciljem, kdor se bo tam znašel na repu glavnine, se bo stežka vmešal v boj za zmago. Dopuščam tudi možnost, da bi o zmagovalcu odločal pobeg, kar bi vse obrnilo na glavo,« se je z možnimi razpleti poigral Lozej, ki upa, da se bo v boj za zmago na domačih cestah vpletel tudi Matevž Govekar (Bahrain Victorious).

Brez zapletov

»Dokler je v glavnini, ima vse možnosti, na tem Giru ga sicer še nismo videli sprintati. Če smo realni, bo zanj uspeh uvrstitev v deseterici, kot športniki pa si želimo vedno kaj več,« je Lozej, ki je tudi predsednik Odbora za cestno kolesarstvo pri Kolesarski zvezi Slovenije, povedal o možnostih 25-letnika iz Godoviča.

FOTO: Giro

»Pričakujem, da bo to mirna etapa za Jana Tratnika in Primoža Rogliča, ki ga bodo moštveni kolegi gotovo dobro zaščitili. Slovensko etapo bo bržkone preživel brez zapletov, posebna pa bo zato, ker bo imel izjemno navijaško podporo,« pa dan premirja v boju za rožnato majico, ki jo nosi mladi Mehičan Isaac del Toro (UAE), napoveduje Lozej.

Ob tem je ponovil navodila prirediteljev, s katerimi se poskušajo izogniti nepotrebnim zapletom. »Čim prej pojdite na pot, že zjutraj spremljajte promet, zastoje in uporabite predlagane parkirne prostore. Ne silite v središče Nove Gorice z avtomobili, tja se odpravite peš. Če pridete v Brda, naj bo to celodnevni izlet, ne 15-minutni ogled dirke.«

Čeprav bo karavana Gira v Slovenijo vstopila okoli 16. ure, cilj etape v Novi Gorici pa je pričakovati okoli 17. ure, celodnevnim obiskovalcem ne bo dolgčas. Prireditelji so pripravili bogat spremljevalni program. Med drugim je mogoč ogled Rogličevega zmagovalnega pokala iz leta 2023 v Gradu Dobrovo (tam bo do nedelje), ne gre pa tudi zamuditi 11. etape Gira E, ki se bo začela v Krminu in končala v Novi Gorici.

Po trasi Gira se bo dirka na električnih kolesih zapeljala dobri dve uri pred poklicno karavano. Tokrat pa bo v njej poleg ekipe I Feel Slovenia, v kateri bo ob vinarjih iz Goriških brd in predstavnikih STO v tandemu kolesaril tudi slepi športnik Alen Kobilica, nastopila tudi italijansko-slovenska policijska ekipa. Ta bo svojevrsten poklon Rogličevi športni poti, saj bo njen kapetan nihče drug kot svetovni prvak in rekorder v smučarskih skokih Domen Prevc.