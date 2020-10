Primož Roglič se je oglasil

Slovenski kolesar, zmagovalec lanske dirke po Španiji in drugi na letošnjem Touru, je na družbenih omrežjih potrdil, da bo nastopil tudi na letošnji izvedbi Vuelte.»Uživam v lepem vremenu, preden krenemo za Vuelto! Kako je bil vaš dan?« je na družbenih omrežjih ob svoji sliki z lepim sončnim prizorom v ozadju sporočil Roglič.Kolesar Jumbo Visme - ekipa se je danes odločila, da zaradi primera novega koronavirusa v moštvu ne bo nadaljevala dirke po Italiji - je tako potrdil pričakovanja, da bo nastopil v Španiji, kjer je lani na cilj pripeljal v rdeči majici vodilnega in slavil zmago. Letos naj bi bil sicer v vlogi pomočnika, morda pa bo dobil tudi priložnost za obrambo lanske zmage.V Španiji pa ne bo prišlo še do enega slovenskega obračuna med Rogličem in zmagovalcem Toura, slednji je namreč po odločitvi svoje ekipe UAE Emirates že prejšnji teden končal nadvse uspešno sezono. Pogačar je bil na Vuelti 2019 sicer tretji v skupnem seštevku.Letošnja dirka po Španiji se bo začela 20. oktobra v Irunu in se po 18 etapah končala 8. novembra v Madridu.