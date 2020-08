Primož Roglič se je odpeljal kot motor

Primož Roglič je tačas najmočnejši v kolesarski karavani. O tem ni dvoma, odkar je trem zmagam na dirki Tour de l'Ain dodal prvo mesto tudi v drugi etapi kriterija Dauphiné, v kateri je prepričljivo ugnal vse tekmece na generalki za Tour de France. Na odločilnem vzponu na Col de la Porte so prvi tempo v glavnini navili sicer kolesarji Ineosa in želeli pokazati, da jih moč tekmecev iz Jumba Visme na zadnjih preizkušnjah ni iztirila. Na čelo so poslali kar šest kolesarjev, ki so oteževali življenje številnim tekmecem. Odpadel je tudi prvi francoski zvezdnik Julian Alaphilippe, španski veteran Alejandro Valverde, kapetan ekipe Mitchelton Scott Adam Yates, ne pa tudi Roglič in njegovi najmočnejši pomočniki. Tadej Pogačar je sicer ostal brez moštvenih kolegov iz ekipe UAE, vendar je še brez težav sledil tempu najmočnejših ekip. Nato pa se je izkazalo, kako se je opekel Ineos pri razkazovanju mišic. Ko so delo opravili vsi pomočniki, na čelu ni več zdržal njihov kapetan Egan Bernal. Tako kot v zadnji etapi Tour de l'Ain je Kolumbijec poskusil z napadom iz obupa, a sta tega Roglič in njegov zadnji preživeli pomočnik pri Jumbo Vismi Sepp Kuss brez težav izničila. Gorski izzivi Sledilo je še eno poglavje v Rogličevi kolesarski rapsodiji. Ko je 600 m pred ciljem dodal plin, mu ni mogel slediti nihče, odpeljal se je kot motor in v velikem slogu slavil svojo 40. zmago med profesionalci in nato v cilju oblekel rumeno majico. Pogačarju so v zadnjem kilometru pošle moči, zadovoljiti se je moral s 15. mestom z zaostankom 1:01 za Rogličem. Kljub izjemni zahtevnosti je bila druga etapa le prva od izrazito gorskih preizkušenj na tej dirki. V preostalih treh etapah karavano čaka še 16 kategoriziranih vzponov. V jutrišnji tretji etapi sta sicer na sporedu le dva, vendar sta med najzahtevnejšimi. Najprej bo na vrsti Col de la Madeleine, (17,3 km, povprečni naklon 8,3 odstotka), ki bo septembra tudi del 17. etape Toura, sledil pa bo še ciljni vzpon na smučarsko središče Saint-Martin-de-Belleville (14,8 km, 6 %), kjer je na lanskem Touru etapno zmago slavil Vincenzo Nibali, Egan Bernal pa je potrdil končno zmago. Vendar letošnji kriterij Dauphiné tu še zdaleč ne bo odločen. V 4. etapi sledi šest vzponov s skupno 4700 višinskimi metri. Največ dogajanja je pričakovati na Montée de Bisanne: (12,4 km, 8,2 %) ter nato na ciljem vzponu na Megève (7,4 km, 4,7 %). Ta vzpon bo tudi prizorišče zadnje bitke za rumeno majico na tej dirki. Sklepna etapa s kar osmimi kategoriziranimi klanci se bo v nedeljo začela in končala v tem francoskem smučarskem središču.

Miha Hočevar