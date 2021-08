Primož Roglič naredil red kot Clint Eastwood

Primož Roglič ni šerif, je kralj Vuelte, na kateri kolesari tretji zaporedni zmagi naproti. Ni dobil gorske 9. etape na Altu de Velefique (ušel mu je ubežnik Damiano Caruso), je pa v krajih, kjer je nekoč vesterne snemal Clint Eastwood, naredil red v karavani. Z 2. mestom se je utrdil v rdeči majici vodilnega, v kateri bo danes preživel prvi prost dan na dirki, ki je iz dneva v dan bolj njegova.



Goli andaluzijski hribi tokrat niso bili prizorišče filmskih revolveraških dvobojev, so pa gostili peklensko preizkušnjo. Za to so dirkači poskrbeli sami. Po brezkompromisnem tempu v prvi uri se je na prvem od štirih vzponov dneva na Alto de Cuatro Vientos le oddaljila enajsterica ubežnikov. Med njimi je bil v seštevku Rogliču najbližje Rudy Molard (Groupama-FDJ) na 20. mestu (5:09), a na cesti je bil največja nevarnost Caruso (24. z zaostankom 6:47), ki je s končnim 2. mestom na letošnjem Giru dokazal, da ga gre jemati kot resno grožnjo.



Vseeno se lova na kolesarja Bahraina Victoriousa, ki se je drugih ubežnikov otresel že 71 km pred ciljem, na 29 km dolgem vzponu na Alto Collado Venta Luisa niso lotili Rogličevi pomočniki iz Jumba Visme. Prvi so se preplašili pri Ineosu in narekovali tempo, ob katerem se je Carusova prednost gibala okoli dveh minut.



Tako kot je bila nerazumljiva njihova odločitev, da branijo Rogličevo majico, so se brez pravega razloga 40 km pred ciljem tudi zaustavili. Od tu so morali veter v skupini favoritov, v kateri ni bilo več Jana Polanca (UAE), rezati kolesarji Jumba Visme, ki pa se jim ni nikamor mudilo. Sicilijanca so spustili dobrih pet minut predse.



To je bila prednost, s katero je začel 13-kilometrski ciljni vzpon na Alto de Velefique. Bolj kot ne je bilo jasno, da je etapna zmaga njegova, odprto pa je bilo vprašanje, kako visoko se bo Caruso povzpel v seštevku. Mas tekmec in zaveznik V klanec so tempo spet narekovali kolesarji Ineosa, Roglič je takoj izgubil dva pomočnika, iz igre je izpadel tudi Carusov papirnati kapetan Mikel Landa. Dobrih 9 km pred ciljem je skupina favoritov končno oživela. Skočil je Adam Yates (Ineos), sledila sta mu le Miguel Angel Lopez (Movistar) in Sepp Kuss (Jumbo Visma). A Roglič ni bil v težavah, nekaj časa je nadaljeval v svojem tempu, nato pa pospešil in se jim brez težav priključil.



Skoki so si sledili, spet je poskusil Yates, ki ga je Roglič ujel z Lopezovo pomočjo. Napadel je še Enric Mas (Movistar), ki je zlomil vse razen Rogliča. S Špancem sta imela skupni interes, oddaljiti se od Yatesa in Egana Bernala (Ineos), ki so mu pohajale moči. Zato sta složno narekovala ritem vse do zadnjih metrov, v katerih ni bilo dvoma, kdo je močnejši. Roglič je v svojem slogu močno pospešil, na cesti proti Masu pridobil eno sekundo, še dve pa pri odbitnih sekundah za etapno 2. mesto.

»Zasluženo smo na vrhu, zahteven dan je za nami, z dolgimi klanci. Vse smo preživeli, naši fantje so opravili izjemno delo, tempo je bil zelo oster. Tudi na koncu je šlo zelo hitro, na srečo sem imel dobre noge in sem lahko zaključil akcijo. Enric je bil zelo močan, zato sva šla skupaj proti cilju. Zdaj moramo ostati zdravi in v enem kosu, veselimo se naslednjih etap,« je dejal Roglič, ki ima pred drugouvrščenim 26-letnim Špancem skupno 28 sekund naskoka.



Od ubežnikov mu je ubežal le Caruso, čigar prednost se je stopila na 1:05. Preboja v seštevku zanj ni bilo, a je zmagi v 20. etapi letošnjega Gira dodal še izjemen uspeh na Vuelti. V andaluzijski vročini je očitno trpel Polanc, ki je na 27. mestu v etapi proti Rogliču izgubil sedem minut in skupno zdrsnil s 5. na 18. mesto (7:40).



Pred karavano je dan počitka, nato pa drugi teden dirke, ki je vsaj na papirju najlažji.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: