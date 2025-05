Primož Roglič je še vedno favorit za zmago

Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe) je po prvem tednu Gira v precej slabšem položaju, kot si je želel, saj po padcu in počeni pnevmatiki v makadamski 9. etapi za Isaacom del Torom (UAE) v rožnati majici zaostaja 2:25. Vendar se je zasavski orel v preteklosti znašel že v večjih težavah, vstal kot feniks iz pepela ter poletel do zmage. Na to tudi tokrat računa nekdanji slovenski kolesar Bojan Ropret.

»Etapa je bila dokaj predvidljiva, na makadamu pa je treba voziti bolj previdno, z nekaj rezerve, ne na silo. Primožu pri tem manjka izkušenj, še bolj morda vodstvu ekipe, ki bi ga moralo usmerjati, kje se mora voziti, kdaj tesno slediti kolesarjem pred seboj, kdaj pustiti luknjo, da imaš čas za reakcijo. Velemojster tega je Mathieu van der Poel, ki se v kočljivih trenutkih nikoli ne zalepi za kolo tekmeca ali moštvenega kolega, temveč si pusti meter ali meter in pol manevrskega prostora,« je Ropret dejal o ključnem zapletu 51 km pred ciljem v Sieni, ko je padel kolesar pred Rogličem, nato pa se je tudi sam znašel na tleh.

Za nameček mu je potem počila zračnica in v kaotični etapi po trasi enodnevne dirke Strade Bianche si je nabral zajeten zaostanek. Ne samo za del Torom, temveč tudi njegovim moštvenim kolegom Juanom Ayusom, ki ima 1:12 prednosti pred slovenskim asom.

»Po prvem tednu se običajno pokaže, kdo ni več kandidat za končno zmago, a Primož še zdaleč ni izpadel iz boja zanjo. Pred njim ni nikogar, na katerega bi stavil, da bo dovolj močan v klancih tretjega tedna dirke. Primož je bil na njih vedno zelo dober in zame je še vedno favorit. Mora pa ostati umirjen, ekipe ne sme zgrabiti panika, da mora vedno in povsod loviti sekunde, počakati mora na prave priložnosti, ob katerih bo lahko nadoknadil po pol minute ali minuto,« je optimističen gorenjski strokovnjak, ki prvi Rogličev protiudarec pričakuje že na današnji vožnji na čas.

Lahko dobi tudi etapo

»Na pričakujem, da bo le pridobil proti tekmecem za rožnato majico, zame je eden od kandidatov za etapno zmago. V prvi vožnji na čas je le nekaj stotink sekunde zaostal za Joshuo Tarlingom, po devetih dneh dirkanja je lahko hitrejši tudi od njega, čeprav je trasa ravninska. Če bo vrhunski v vožnji na čas, bo dobil potrditev, da lahko mirno čaka na zadnji teden in v gorah naredi svoje,« je Ropret nadaljeval v pričakovanju 28,4-kilometrske preizkušnje na relaciji Lucca–Pisa.

V prvi vožnji na čas je Roglič proti Ayusu v 13,7 kilometra pridobil 16 sekund, proti del Toru 17. Če bo tudi tokrat od njiju hitrejši za dobro sekundo na kilometer, bo zaostanek zmanjšal za okoli pol minute. Če bo njegov izplen še nekoliko boljši, bo v ekipo UAE vnesel še nekaj negotovosti, ki jo že obkroža zaradi nejasne hierarhije znotraj ekipe.

2:25 je zaostanek za rožnato majico, ki ga bo lovil Primož Roglič

Za kapetana velja Ayuso, ki je na makadamu padel (koleno so mu zakrpali s štirimi šivi), a mu del Toro ni priskočil na pomoč, temveč se je odpeljal rožnati majici naproti. »V ekipi nočejo načenjati te teme, očitno puščajo odprta vrata, saj imajo čas, da se s kronometrom in vmesnimi etapam v tem tednu pokaže, kdo se počuti bolje, da bodo stavili nanj,« je Ropret prepričan, da bo cesta na poti do sobotne 14. etape v Goriških brdih in Novi Gorici dala odgovor, kdo je ob odsotnosti Tadeja Pogačarja prvi mož ekipe UAE.

Pri Red Bullu Bori Hansgrohe dvomov o tem ni, kot tudi pri Ropretovi napovedi za tretji teden dirke. »Med klanci zadnjega tedna ni najbolj slovitih imen, a je trasa izjemno zahtevna, z veliko spremembami ritma. To pobira energijo, ker bo šlo v Primoževo prid,« je še povedal Ropret, ki se tako kot slovenski ljubitelji kolesarstva še dobro spominja, kako je Roglič lani na Vuelti nadoknadil zaostanek 4:51 za Benom O'Connorjem.