Primož in Jonas še brez dinamita

Tadej Pogačar (UAE) je ta teden na dirki po ZAE, na kateri se je kljub vetrovnim pastem 4. etapa končala s sprintersko zmago Jonathana Milana (Lidl Trek), že potrdil, da je sezono 2025 začel vrhunsko pripravljen. Včeraj je prvi letošnji preizkus prestal še Primož Roglič (Red Bull Bora Hansgrohe), ki so ga v 2. etapi dirke po Algarveju noge dobro nesle, a ne dovolj, da bi se vpletel v boj za zmago. Te ni slavil niti njegov veliki tekmec in nekdanji moštveni kolega Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), temveč veliki up švicarskega kolesarstva Jan Christen (UAE).

Prireditelji petdnevne portugalske dirke so si želeli, da bi dvoboj slovenskega in danskega zvezdnika čim prej preusmeril pozornost s poloma v uvodni etapi, v kateri je zaradi pomanjkljivega usmerjanja večina karavane v zadnjem kilometru zgrešila ciljno ravnino, po kateri je na čelu manjše skupine pravilno prikolesaril Filippo Ganna (Ineos).

Bližje, ko je bil ciljni vzpon na Foio (7,4 km, 5,6-odstotni povprečni naklon), bolj se je odpiralo vprašanje, ali je ta čas močnejši Primož ali Jonas, ki sta pomočnike poslala v lov za ubežniki dneva. Kar je še ostalo od glavnine, jih je pogoltnilo, še preden je šlo zares na predzadnjem vzponu na Pombo (3,8 km, 7,4 %). Tu je Jan Tratnik prevzel narekovanje tempa za Rogliča v ospredju skupine favoritov. »Idrijska lokomotiva« je močno potegnila, a že 12 km pred ciljem iz sebe iztisnila zadnji vat moči. Zasavski orel je v ospredju ostal brez pomočnikov, a to je veljalo tudi za Vingegaarda, tako da sta morala prva favorita pobudo prepustiti drugim ter se ciljnega vzpona lotiti bolj taktično. Predse sta izpustila četverico kolesarjev, iz katere se je v zadnjem kilometru zmagi naproti izstrelil 20-letni Christen.

Popoln dan ekipe UAE

Ko je dva kilometra pred ciljem v zasledovalni skupini močno pospešil Vingegaard, se je sicer zdelo, da se bosta skupaj z Rogličem preselila v ospredje, a prva zvezdnika dirke na drugi tekmovalni dan v letošnji sezoni še nista imela pravega dinamita v nogah. Zato pa ga je premogel domači adut João Almeida (UAE), ki je tik pred ciljem celo ujel moštvenega kolega Christna, a ga ni poskusil prehiteti.

Za popoln dan ekipe UAE je s 5. mestom poskrbel 21-letni Portugalec Antonio Morgado. Tik za njim je v cilj prikolesaril Vingegaard, ki je devetouvrščenega Rogliča prehitel za tri sekunde. Zasavski orel zdaj za rumeno majico zaostaja za 23 sekund, kar pa še ne pomeni, da je petdnevna dirka zanj izgubljena. Tako on kot Vingegaard bosta v naslednjih dneh bržkone ujela dirkaški ritem, realno stanje pa bo razkrila nedeljska 19,6-kilometrska vožnja na čas, ki se bo končala z 2,6 km dolgim ciljnim vzponom na Alto do Malhão.