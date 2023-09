Prihaja Rogličevih ubijalskih pet minut

Številni padci in presenetljiva sprinterska zmaga bradatega Francoza Geoffreyja Soupa (TotalEnergies) – Matevž Govekar (Bahrain Victorious) je zasedel 10. mesto – so zaznamovali ravninsko 7. etapo Vuelte, po kateri bodo spet v ospredje prikolesarili borci za rdečo majico. Prihajata hriboviti preizkušnji, v katerih bi moral svojo izjemno moč in hitrost pokazati tudi Primož Roglič (Jumbo Visma).

Prvi pravi pretres v skupni razvrstitvi je prinesla 6. etapa s ciljem na Pico del Buitre, na katerem so Rogličevi jumbovci pokazali, da so daleč najmočnejša ekipa. Sepp Kuss je slavil izjemno etapno zmago, Rogla pa je skupaj z Jonasom Vingegaardom pridobil 32 sekund proti lanskemu šampionu Vuelte Remcu Evenepoelu (Soudal Quick Step).

Ta preizkušnja je dala presenetljivega nosilca rdeče majice, komaj 20-letnega Lennyja Martineza (Groupama FDJ), ki ima osem sekund naskoka pred jokerjem Jumba Visme Kussom. Kljub temu je kandidate za končno zmago še naprej treba iskati med najbolj zvenečimi imeni Vingegaardom, Rogličem in Evenepoelom, ki so z minimalnimi razlikami razvrščeni na koncu prve deseterice.

In kdo je zdaj prvi favorit? Stavnice vztrajajo pri danskem dvakratnem zmagovalcu Toura pred Slovencem, ki je trikrat dobil Vuelto in enkrat Giro, ter Belgijcem, ki je lani dobil španski krog. Brez dvoma se je po prepričljivi četrtkovi predstavi jeziček na tehtnici močno nagnil na stran dvojca iz Jumba Visme, ki ga loči le 6 sekund in še te je Vingegaard proti Rogliču pridobil z bonifikacijo za 3. mesto v 3. etapi. Slovenski navijači se kajpak sprašujejo, ali lahko njihov ljubljenec zasuka ekipni vrstni red. Odgovor je še vedno, da bo o tem odločala cesta.

Izhodišče za drugi teden

V naslednjih dveh dneh bo takšna, kot si jo običajno želi 33-letni Zasavec. V 8. etapi se bo na poti do cilja v Xorretu de Cati nabralo pet kategoriziranih vzponov in 3600 višinskih metrov. Zadnji klanec bo 1. kategorije, čeprav je dolg le 3,9 km, kar pomeni, da je zelo strm. Povprečni naklon znaša 11,4 odstotka, najbolj strm odsek pa se dviga z 22 odstotki naklona. Kot nalašč za Rogličeve eksplozivne noge, ki mu običajno tekmeci najtežje sledijo, ko za pet minut na vzponih na vso moč pritisne na pedala.

Če mu tu ne bo uspelo, bo slovenski as lahko poskusil tudi dan kasneje, 9. etapa se bo končala s stopničastim vzponom na Caravaco de la Cruz (8,2 km). Povprečni naklon znaša le 5,5-odstotka, a v njem se skriva nekaj odsekov spusta in strmine z nakloni do 20 odstotkov.

Ti etapi bosta dali izhodišča za drugi teden Vuelte, ki se bo začel z novim pretresom v boju za rdečo majico, 25,8 km dolgo vožnjo na čas v Valladolidu. Ta bi lahko bila točka preloma pri hierarhiji znotraj Jumba Visme in če Vingegaarda v tej disciplini noge še vedno nosijo tako dobro, kot so ga na Touru, Rogliču ne bi škodovalo nekaj časovne zaloge pred »uro resnice«.