Pri Žigi tudi malce grenkega priokusa

Na tekmi smučarskih skakalcev za svetovni pokal v Lillehammerju so se nasmihale nove slovenske stopničke. Žiga Jelar (132,5 m in 127,5 m) je namreč po uvodni seriji držal odlično tretje mesto, blizu je bil kot šesti tudi svetovni prvak Timi Zajc (130 m in 126,5 m). Toda s soncem, ki je malo pred njunima finalnima nastopoma zašlo za bližnji hrib, je uplahnel tudi močan vzgornik, s tem pa sta naša izvrstna letalca ostala tudi brez želene zračne podpore. To je tudi vplivalo na to, da sta nazadovala na sedmo oziroma deseto mesto.

«Čeprav je sedmo mesto zelo lep rezultat, ostaja mogoče malo grenkega priokusa. Kljub temu menim, da sem prikazal dva zelo, zelo lepa skoka. A to je šport v naravi, včasih se ti dejavniki pokrijejo, drugič ne. V četrtek nas čaka že nova tekma in zelo se že veselim nadaljevanja norveške turneje,« je razmišljal Jelar.

Zmago, že enajsto v sezoni in skupno 24. v svetovnem pokalu, je slavil norveški zvezdnik Halvor Egner Granerud (135 m in 139,5 m), ki se je na najvišjo stopnico odra za najboljše skakalce na svetu zavihtel z najboljšim nastopom finala. Po uvodni seriji je bil še drugi s skoraj devetimi točkami zaostanka za Stefanom Kraftom (138,5 m in 132 m), na koncu pa je imel pred velikim avstrijskim tekmecem 2,3 točke naskoka. Na najnižjo stopnico se je povzpel Kraftov rojak Manuel Fettner (125,5 m in 138 m), ki je bil po prvem »polčasu« še na 16. mestu!

Nov skok proti globusu

«Kljub zajetnemu zaostanku po uvodni seriji sem vseeno malo verjel, da ga lahko nadomestim. A se s tem – če sem iskren – nisem obremenjeval, osredotočil sem se le na svoj finalni nastop, ki ni bil popoln, vendar boljši od prvega,« je pojasnil Granerud, ki je naredil naslednji veliki korak k svojemu drugemu velikemu kristalnemu globusu po sezoni 2020/21, saj ima zdaj pred najbližjim zasledovalcem, Poljakom Dawidom Kubackim (včeraj 19.), že zajetnih 378 točk prednosti. Tretji je zdaj Kraft, ki je za 49 točk preskočil Anžeta Laniška (121 m in 135 m).

Oboleli domžalski as, ki je moral včeraj zelo dolgo čakati na vrhu zaletišča, je imel med prvim poskusom v zraku precejšnje težave, tako da je po uvodni seriji držal šele 27. mesto. Finalni nastop mu je uspel bistveno bolje, z njim je napredoval tik pred Kubackega.

V seštevku norveške turneje je Lanišek zadržal tretje mesto, toda zdaj za vodilnim Granerudom, ki ima pred drugouvrščenim Kraftom pet točk naskoka, zaostaja že za 59,1 točke. Po drugi strani pa ima pred četrtouvrščenim Norvežanom Johannom Andrejem Forfangom le še pol točke zaloge.

Ob Domnu Prevcu (123,5 m in 125,5 m/21.) se je od Slovencev v finale včeraj prebil tudi nadarjeni mladinec Rok Masle (120 m in 131,5 m), ki je pristal na 22. mestu, praznih rok pa je po ponesrečenem skoku (95 m) znova ostal Lovro Kos (46.).

V Lillehammerju se bodo jutri za točke svetovnega pokala in norveške turneje vnovič potegovale skakalke, še zadnjič pred nedeljsko zgodovinsko prvo tekmo deklet na letalnici v Vikersundu.