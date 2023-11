Prezgodaj so si vpisali zmago

Po šestih uspehih košarkarjev Dallasa v uvodnih sedmih nastopih v ligi NBA – treh zaporednih na gostovanjih – so jim navijači vnaprej vpisali zmago nad Torontom v domači dvorani. Verjetno so bili tako samozavestni tudi Luka Dončić in soigralci, toda v njihovem optimizmu je bilo kar nekaj vrzeli. Aduti edine kanadske zasedbe med elito so začutili, da se jim ponuja priložnost, in jo izkoristili. Zmagali so s 127:116.

Če je Dallas prekosil Charlotte in Orlando po zaostanku s 15 točkami razlike, tokrat ni imel pravega odgovora, ko mu je Toronto po izenačenju na 73:73 pobegnil z nizom 11:0. Gostje so namreč prihajali do točk precej lažje. V prvem polčasu so s protinapadi kaznovali 11 izgubljenih žog teksaškega moštva, v nadaljevanju pa še bolj izdatno unovčili svojo premoč pri skokih (na koncu 50:38) in koših iz neposredne bližine. Iz rakete so zbrali kar 32 točk več (72:40), kar lahko v dobršni meri pripisujemo odsotnosti obolelega centra Derecka Livelyja, najboljšega visokega obrambnega moža v Dallasovi ekipi.

Ni vse v trojkah

»Vsi vemo, kako pomemben je za našo igro. Pogrešali smo ga, kar se je tudi videlo. Preslabo smo branili obroč in nasploh imeli preveč težav v obrambi. Res je, da smo odigrali tri tekme v štirih dneh, a s tako napornim sporedom se spopadajo tudi druge ekipe, zato ne sme biti izgovor. Ni kaj, vrniti se moramo k formuli, ki nam je prinašala uspeh v prejšnjih dvobojih,« je priznal Luka Dončić, ki je petič v sezoni presegel mejo 30 točk.

Dosegel jih je 31 ob 7 skokih in 8 asistencah, čeprav ni bil ravno pri metu: pri vseh poskusih iz igre je bil 42,3-odstoten (11:26), pri trojkah 20-odstoten (2:10). Kyrie Irving je prispeval 22 točk (za tri 3:7), Tim Hardaway 17 (5:9) in Derrick Jones 15 (3:5), a družno niso bili kos Pascalu Siakamu (31 točk in 12 skokov), O. G. Anunobyju (26) in Dennisu Schröderju (18), ki so družno metali trojke le 4:17. A ker so spretno našli poti do obroča, je bil njihov skupni met iz igre vendarle 31:55 ali 56,4 odstotka.