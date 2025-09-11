ŠAH

Presenetljivi junaki in poraženci

V Samarkandu polovični izkupiček Demčenka in težave Fedosejeva.
Fotografija: Abhimanyu Mishra je najmlajši velemojster v zgodovini. FOTO: Seshadri Sukumar/Reuters
Abhimanyu Mishra je najmlajši velemojster v zgodovini. FOTO: Seshadri Sukumar/Reuters

Matej Šebenik
11.09.2025 ob 05:40
Matej Šebenik
11.09.2025 ob 05:40

Po prostem dnevu se bo v Samarkandu nadaljeval veliki turnir po švicarskem sistemu pod okriljem Svetovne šahovske zveze (FIDE), ki je del cikla za svetovno prvenstvo. Prva polovica je upravičila pričakovanja in z neizprosnimi boji v lovu na dve mesti za kandidatski turnir 2026 poskrbela za navdušenje šahovske javnosti. Ker bo razplet skoraj zagotovo nejasen do konca, se bo napetost v zadnjih petih krogih le še stopnjevala.

Junak uvodnih šestih krogov je 25-letni Iranec Parham Mahsudlu, ki se je prvi zavihtel v samostojno vodstvo. Še posebej je učinkovit s črnimi figurami, s katerimi ima popoln izkupiček. Najodmevnejša je bila zmaga iz 3. kroga, ko je bil boljši od nekdanjega soigralca iz iranske reprezentance, zdaj pa naturaliziranega Francoza Alireze Firouzje. Ob remijih z domačim adutom Nodirbekom Abdusatorovom in drugim nosilcem, Indijcem Ardžunom Erigajsijem, je s črnimi figurami na kolena spravil še slovitega Madžara Richarda Rapporta in ima zdaj pol točke naskoka pred peterico najbližjih zasledovalcev.

Diagram (10. 9.) FOTO: Šzs 
Diagram (10. 9.) FOTO: Šzs 

Črni na potezi

Aditya – Erdogmus, Samarkand 2025 Črni je s fantastičnim nizom potez tekmeca v šestih potezah postavil pred mat. Kako?

REŠITEV:

1…Dxf2+! 2.Txf2 Te1+ 3.Kh2 Txf2+ 4.Kxh3 Th1+ 5.Kg4 f5+ 6.Kh5 g6 mat!

Med njimi sta tudi evropski prvak, Nemec Matthias Blübaum, in 16-letni Američan Abhimanyu Mishra, ki sta prijetno presenetila. Zlasti slednji, ki je najmlajši velemojster v zgodovini, je v 5. krogu zablestel z zmago nad svetovnim prvakom Gukešem. Omeniti kaže tudi nastop najmlajšega udeleženca, komaj 14-letnega turškega velemojstra Yagiza Kaana Erdogmusa, ki se enakovredno bori z igralci iz svetovnega vrha. Njegova zmaga proti Indijcu Adityi v 4. krogu predstavlja eno od najlepših napadalnih mojstrovin na turnirju, saj je v zaključnem napadu žrtvoval kraljico za forsiran mat nasprotnikovemu kralju. Podobno impresivni so njegovi remiji z Gukešem, Keymerjem in Abdusatorovom, igralci iz elitne deseterice. Proti slednjemu je zdržal skoraj osem ur in pol pritiska in se iz nezavidljivega položaja rešil v remi.

Nestanovitni Fedosejev

Med največjimi razočaranji je v prvi vrsti Gukeš, ki ga je ob Mishri s črnimi figurami presenetljivo ugnal tudi grški velemojster Nikolas Theodorou. Tako ima zdaj le polovični izkupiček točk, enako kot slovenski reprezentant Anton Demčenko, ki je začel z dvema zmagama, nato pa zapravil več obetavnih pozicij in doživel tudi dva poraza. Vladimir Fedosejev igra izrazito nestanovitno, doslej pa je zbral več porazov kot zmag, zato se bo težko vrnil v boj za najvišja mesta. Med ženskami vodita Rusinja Katerina Lagno in Indijka Vaišali s petimi točkami.

