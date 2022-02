Najstarejši par prepričljivo osvojil zlato in se zapisal v zgodovino

Ekipa ZDA je osvojila zlato v mešanih ekipah deskarskega krosa na olimpijskih igrah v Pekingu. Nick Baumgartner in Lindsey Jacobellis sta v finalu za dve desetinki ugnala Italijana Omarja Visintina in Michelo Moioli. Bron sta osvojila Kanadčana Eliot Grondin in Meryeta Odine, ki sta zaostala 23,20 sekunde. Kanadčana sta prišla hitreje v cilj od drugega italijanskega finalnega para, Lorenzo Sommariva in Caterina Carpano sta bron zgrešila za slabih pet sekund in pol.

Prvič v zgodovini olimpijskih iger so pripravili to tekmovanje, ki je potekalo v močnem sneženju in ob slabi vidljivosti. Baumgartner je prvi prečkal ciljno črto, Moiolijeva pa je dolgo vodila med deskarkami. Šele v zadnjem delu proge jo je prehitela 36-letna Jacobellisova. Ta je petič nastopila na olimpijskih igrah in je to zanjo druga zlata medalja v Pekingu, potem ko je bila v sredo najboljša v krosu deskark. Poleg tega, da sta se v zgodovino zapisala kot prva zmagovalca v omenjeni disciplini, je Jacobellisova stara 36 let, Baumgartner pa 40, s čimer je njuna zmaga še toliko bolj pomembna. S skupnimi 76 leti sta bila verjetno najstarejši par na tekmovanju.

Jacobellis je na zimskih olimpijskih igrah v Torinu pred 16 leti namreč osvojila »le« srebrno medaljo v posamični konkurenci. Takrat 20-letna Američanka je bila razočarana, ker je v zadnjem skoku izgubila nadzor in ostala brez naslova, 16 let kasneje pa je osvojila dve zlati medalji.

Svetovna prvakinja Belle Brockhoff je padla v četrtfinalu, tekma je bila zato nekaj časa prekinjena, ker so jo morali oskrbeti že na progi.