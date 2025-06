Prenovljeni Lent v znamenju kolesarske vročice: Maribor gostil najtežjo etapo Tour of Slovenija

Maribor se je po dolgem času z lastno iniciativo vrnil na razpored Dirke po Sloveniji (Tour of Slovenija), največjega kolesarskega dogodka v državi. Kot se spodobi, na veliki nogi, in sicer s startom na prenovljenem obrežju reke Drave, na Lentu pred najstarejšo trto na svetu. Bila je četrta, najtežja etapa letošnje slovenske dirke. Na 175-kilometrski preizkušnji od Maribora do cilja na Golteh so kolesarji premagali okoli 3500 višinskih metrov.

Lora Roglič Klinc ter Lev Roglič sta otvorila poligon Primoža Rogliča za najmlajše. FOTOGRAFIJE: MP PRODUKCIJA/PIGAC.SI

Mesto ob Dravi je imelo ta konec tedna resnično bogat športno-zabavni program, saj je poleg 31. dirke po Sloveniji gostilo še kolesarski dirko okoli Pohorja, Nočni tek in ogromno drugih kulturno-zabavnih pa tudi kulinaričnih dogodkov.

Iztok Kočevar (v družbi Katje Žižek iz Šport Maribor) bo kolesaril za dober namen do Istanbula.

Start četrte etape se je zgodil na prenovljenem mariborskem Lentu.

Vendarle so bile vse oči uprte v prenovljeni Lent, kjer je bil start dirke, zbrano množico sta ogrevala Emkej in 6pack Čukur, vinska kraljica Maribora Maruša Mukenauer pa je vsem ekipam razdelila simbolično vino iz hiše Najstarejše trte. Mariborski glasbenik in vsestranski športnik Iztok Kočevar je javnosti predstavil projekt Istanbul, ko bo humanitarno kolesaril v večno turško mesto za mariborske otroke, ki jim želi pričarati lepšo prihodnost. Ekipa Primoža Rogliča je za najmlajše pripravila poligon, na katerem so lahko preizkušali svoje kolesarsko znanje, ter se učili veščin.

Vinska kraljica Maribora Maruša Mukenauer je vsaki ekipi podelila simbolično vino iz hiše Najstarejše trte.