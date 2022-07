Pred kolesarji zadnja etapa, Danec končal dvoletno prevlado Pogačarja

Na 109. dirki po Franciji je na sporedu le še zadnje, 115,6 km dolgo dejanje v Parizu s sprinterskim zaključkom na Elizejskih poljanah. Zatem bodo tudi uradno znani zmagovalci v vseh petih kategorijah. V tisti glavni za rumeno majico bo skupna zmaga pripadla Dancu Jonasu Vingegaardu, ki bo končal dvoletno prevlado Tadeja Pogačarja. Njegov zaostanek pred zadnjo etapo, ki ne bo prinesla sprememb, znaša 3 minute in 34 sekund.

Najhitrejša izdaja dirke po Franciji v zgodovini (42 km/h) je postregla z ogromnimi razlikami med najboljšo deseterico in okronala novega zmagovalca. Vingegaard je pot do prve zmage tako zase kot za ekipo Jumbo-Visma tlakoval v domovini, kjer so bile na sporedu tri etape, nato pa je največjo razliko ustvaril v najzahtevnejših etapah v Alpah in Pirenejih.

Od preostalih Slovencev bodo Tour končali še Jan Tratnik, Matej Mohorič in Luka Mezgec, medtem ko je pred 15. etapo zaradi poškodb odstopil Primož Roglič. Zadnja etapa se bo sicer začela ob 16.45, končala pa okoli 19.30.