Pred etapo protest: Roglič ostaja v rdečem

Francoz David Gaudu je zmagovalec 11. etape dirke po Španiji od Villaviciose do Alto de la Farrapone (170 km). Štiriindvajsetletnik je bil najboljši med ubežniki, medtem ko v ozadju ni prišlo do ognjemeta med favoriti. Med njimi je slovenski as Primož Roglič z 10. mestom ohranil rdečo majico vodilnega na Vuelti.



Po 11. etapah imata Roglič (Jumbo-Visma) in Ekvadorec Richard Carapaz še naprej isti čas, tretji pa ostaja Irec Dan Martin, ki zaostaja 25 sekund. Trojica najboljših je nekoliko povišala prednost pred konkurenti v zaključku 11. etape. Nadzirali pobeg V njej je morala karavana premagati več kot 4700 višinskih metrov, sprva pa je pobegnilo 12 kolesarjev, a med njimi ni bilo lastnika pikčaste majice, Francoza Guillauma Martina. Zato so člani Cofidisa želeli nevtralizirati pobeg in vzpostaviti novega s svojim kapetanom. V drugem poskusu je nato pobegnila osmerica.



Tudi ti si niso privozili večje prednosti, saj je moštvo Jumbo-Visme nadzorovalo ubežnike, je pa nato v taktične namene pobegnil Marc Soler (Movistar) in se hitro pridružil osmim kolesarjem v ospredju.



Na zadnjih dveh vzponih je nizozemsko moštvo začelo pritiskati na plin, v zadnjih petih kilometrih predzadnjega klanca (10-odstotni naklon) na San Lorenzo pa so kolesarji Jumbo-Visme zaostanek zmanjšali na dve minuti in 20 sekund.

Pred zadnjim vzponom so imeli ubežniki tri minute naskoka, prednost pa se je vse bolj topila pred najtežjim delom vzpona v zadnjih petih kilometrih in pol (9-odstotni naklon). Nato pa je napadel v skupnem seštevku najbolj nevarni Marc Soler (skočil je na šesto mesto v skupnem seštevku), sledil pa mu je lahko le Gaudu. V zaključku sta se pomerila za etapno zmago, več moči pa je prihranil Francoz. Tretje mesto je osvojil Avstralec Michael Storer (Sunweb).



V skupini favoritov je prvi napad prišel dva kilometra pred vrhom, a razlik ni bilo do zadnjih metrov etape. Nekaj časa je pridobil le Rus Aleksandr Vlasov (Astana), ki pa ni nevaren najboljšim. Najboljši so v cilj prišli minuto za zmagovalcem.

Protest, Froome ustavil karavano

Pred začetkom današnje etape je prišlo do protesta kolesarjev glede odločitve sodnikov, ki so spremenili pravilo po koncu petkove etape, ki jo je dobil Roglič. Protest je vložila ekipa EF Pro Cycling, danes pa je Britanec Chris Froome, predstavnik sindikata kolesarjev za 10 minut ustavil karavano pred začetkom, da bi razrešili nastali zaplet.



Protest je sicer podprlo deset ekip, med njimi po informacijah Eurosporta tudi Jumbo-Visma, ekipa, za katero dirka Roglič. Kolesarji in vodstva ekip se niso strinjala s spreminjanjem pravil med ali po koncu etap. Mednarodna kolesarska zveza pa je pozneje odločila, da so rezultati petkove etape veljavni.



V nedeljo bo na sporedu najtežji vzpon na Vuelti, mitski Angliru. V etapi, dolgi le 109,3 kilometra bodo morali kolesarji na sloviti asturijski vrh, ki se lahko pohvali s številnimi odseki z 20-odstotnim naklonom.