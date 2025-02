Pred dvorano protest, nato šok za navijače Dallasa

Košarkarji Dallas Mavericks so lahko na sobotni večerni tekmi rednega dela severnoameriške lige NBA na parketu prvič pozdravili zvezdnika Anthonyja Davisa. Tega so telički prejeli v menjavi z Los Angeles Lakers, kamor se je preselil slovenski as Luka Dončić. Toda Davis je po sijajnem začetku v dresu Mavericks s poškodovano prepono odšel z igrišča.

Dallas je sicer dobil obračun proti Houston Rockets s 116:105, a je dvoboj zaznamovala tudi poškodba ob debiju 31-letnega centra. »V redu sem,« je pozneje dejal Davis in dodal, da je šlo za krč in ni ničesar resnega.

Davis je dvoboj sijajno začel in do nesrečnega trenutka tri minute pred koncem tretje četrtine, ko si je po pisanju ESPN brez kontakta tekmecev poškodoval prepono, dosegel 26 točk, 16 skokov, sedem podaj ter tri blokade. Skupaj je Dallas sicer dosegel kar zanje rekordnih 18 blokad, od tega Daniel Gafford šest.

Poškodba Davisa bi lahko še dodatno razhudila navijače, ki so se v velikem številu, po informacijah spletne strani ESPN jih je bilo okoli 1000, pred tekmo zbrali pred dvorano American Airlines Center. Tam so protestirali zaradi menjave Dončića preteklo soboto.

Navijači so po posnetkih na družbenih omrežjih zahtevali odstop generalnega menedžerja Nica Harrisona, ki se je podpisal pod kontroverzno menjavo med Dallasom in Los Angeles Lakers.

V dvorani pa je po pisanju francoske tiskovne agencije AFP Davis kljub temu prejel stoječe ovacije navijačev Mavericks. Visokorasli odlični tako napadalni kot obrambni igralec je v prvi četrtini dosegel 14 točk in zbral osem skokov.

Dallas je ob polčasu vodil s 65:48, nato pa je Houston znižal zaostanek na vsega dve točki v tretji četrtini. Kljub poškodbi Davisa so domači slavili tudi s pomočjo 23 točk Maxa Christieja, ki je bil prav tako del menjave med Dallasom in jezerniki.

Mavericks so dosegli 28. zmago v sezoni, ob 25 porazih pa so še naprej osmi na zahodu.