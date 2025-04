Pred Domnom Prevcem je kapo snel tudi Kraft

Zgodovinski polet Domna Prevca, ki je predvčerajšnjim v blestečem slogu odjadral do novega svetovnega rekorda (254,5 m), je še zmeraj osrednja tema pogovorov v skakalnih krogih. Sijajen nastop 25-letnega asa iz Dolenje vasi pri Železnikih odmeva toliko močneje, ker so le redki verjeli, da lahko minuli konec tedna na planiški letalnici pade nova najboljša znamka.

»Zdaj se počutim kot glavni junak iz ene zares dobre knjige ali vrhunskega filma,« ni skrival navdušenja najmlajši od bratov Prevc, potem ko si je uresničil otroške sanje. V zgodovino se je vpisal kot tretji slovenski (moški) svetovni rekorder po Jožetu Šlibarju (141 m – Oberstdorf 1961) in Petru Prevcu (250 m – Vikersund 2015). V ženski konkurenci si je od naših skakalk pred Niko Prevc (236 m – Vikersund 2025) dvakrat največjo daljavo lastila tudi Ema Klinec (203 m in 226 m – Vikersund 2023).

Svojim očem ni mogel verjeti niti Stefan Kraft. FOTO: Borut Živulović/Reuters

»Ker so bile razmere pravšnje, sem vedel, da se lahko Domen približa 250 metrom, seveda pa si nisem upal napovedati svetovnega rekorda. Ko sem nato videl, kako je odrinil, sem se prijel za glavo in le še čakal, kam ga bo odneslo. To je bil nedvomno eden od njegovih najlepših poletov,« je glavni trener slovenske reprezentance v smučarskih skokih Robert Hrgota ocenil izjemen Domnov nastop.

Nad njim so bili očarani vsi po vrsti – od navdušenih gledalcev (v nedeljo so jih prireditelji našteli 17.050, v štirih dneh skupaj 64.633) do skakalcev. Zdaj že nekdanji svetovni rekorder Stefan Kraft je športno čestital svojemu slovenskemu nasledniku. »Nihče ni verjel, da je tu možno poleteti tako daleč. Toda Prevc je le še potrdil, da je bil dejansko najboljši letalec v sezoni,« je poudaril 31-letni Avstrijec, ki je bil z 253,5 metra lastnik svetovnega rekorda kar osem let – do nedelje.

Skoki 10 rekordov FOTO: Gm

64.633 gledalcev so v štirih dneh našteli v Planici.

Odlična reklama za smučarske skoke

»Kar je prikazal Domen, je odlična reklama za naš šport, v katerem se je v zadnjem obdobju vse preveč govorilo o opremi. Zaradi tega, ker mi je odvzel svetovni rekord, ne bom jokal, ravno nasprotno. Njegov polet, ki je bil popoln, si bom na medmrežju ogledal vsaj še stokrat. Pred njim lahko le snamem svojo kapo,« je še navrgel Kraft. Z njim se je strinjal tudi rojak Manuel Fettner.

V slovenskem taboru po sanjski nedeljski tekmi niso skrivali navdušenja. FOTO: Blaž Samec

»Za skoke je odlično, da so dobili novo najboljšo znamko. Upam, da bomo čez dve, tri leta skakali na večjih letalnicah. Potem se bo nadaljeval lov na rekord,« je dal izkušeni Tirolec jasno vedeti, da se pri že skoraj 40 letih še ne spogleduje z odhodom v športni pokoj.

Slovenskega junaka je minuli konec tedna pozorno spremljal tudi dobitnik velikega kristalnega globusa Daniel Tschofenig. »Ko smo se pogovarjali med seboj, smo rekli, da lahko – če kdo – nov svetovni rekord doseže le Domen. Pri tej daljavi je res že ravno, on pa ima zelo dobro krivuljo leta,« je Prevčev nastop občudoval 23-letni zamejec iz Straje vasi v spodnji Ziljski dolini in glede svojih možnosti za tako dolg polet v Planici odvrnil, da za kaj takšnega leti previsoko. »Zlomil bi si obe nogi, povrhu bi me moral spodaj izkopati iz snega,« je v smehu odvrnil Tschofenig.

Da se je zaradi velikih pritiskov in sil pri takšni daljavi težko obdržati na nogah, je presodil tudi nekdanji vrhunski norveški skakalec Andreas Stjernen. »Pri 255 metrih je že skoraj ravno,« je razložil 36-letni Skandinavec. Podobno je razmišljal tudi legendarni Andreas Goldberger. »Če sem iskren, nisem verjel, da lahko v teh dneh pade novi svetovni rekord. Menil sem, da bi morali za kaj takšnega povečati letalnico. To je bil Domnov sanjski nastop,« je bil očaran 52-letni Avstrijec.