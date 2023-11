Prav ustreza jim, da bodo jutri Danci favoriti

Sonce in dobra energija. Zadnji dan priprav pred današnjim odhodom slovenske nogometne reprezentance v København je Brdo pri Kranju ponujalo zares prav idilično podobo. Imenitno za uživanje v sončnih žarkih in umirjeni naravi pod mogočnim Storžičem. Res pa je, da je na enemu od igrišč nacionalnega nogometnega centra bilo zelo resno, pod vodstvom selektorja Matjaža Keka je naša izbrana vrsta natančno namenjala pozornost podrobnostim s ciljem kar najboljše pripravljenosti v jutrišnjem večeru na kultnem štadionu Parken.

»Dosedanjo nalogo smo opravili dobro, toda zgodbe še ni konec, moramo ohraniti zbranost,« se dobro zaveda 21-letni Žan Vipotnik, eden tistih novejših adutov v članski reprezentančni vrsti, čigar nasmeh ob prihodu na Brdo je bil povsem razumljiv – za njim je namreč sanjski konec tedna v Bordeauxu, kjer je zabil dva gola in za povrh prispeval še podajo ob zmagi svojega moštva proti Annecyju s 3:1.

»Zdaj bomo Igrali proti nogometašem, ki sestavljajo res dobro ekipo. In četudi predvidoma ne bodo nastopili v tisti svoji najboljši zasedbi, se moramo zavedati dolgoletne kakovosti te reprezentance. Igra dinamično, v obrambi pa čvrsto. Danska je bolj kot ne redno na evropskih in svetovnih prvenstvih, tudi v prestižnem izločilnem delu,« je še podčrtal napadalec novega slovenskega vala, ki se očitno v Franciji dobro znajde.

»Sprva se mi je zdela francoščina zahtevna, toda zdaj po treh, štirih mesecih jo že precej razumem. Govorim še bolj slabo, toda kot jezik mi je prav všeč in verjamem, da se jo bom kmalu naučil,« pravi reprezentant iz moštva trenerja Alberta Riere, nekoč stratega Olimpije in Celja: »Ob odhodu na ta reprezentančni zbor mi je dejal le, naj uživam na igrišču.«

Spomin na Basel je še živ

V nasprotju s Štajercem pa je Belokranjec Jasmin Kurtić zbral že kopico izkušenj v članskem dresu z grbom Nogometne zveze Slovenije. Pravzaprav je edini pri sedanji reprezentanci, ki je bil na igrišču v udarni enajsterici tistega nepozabnega večera v Baslu, ko si je Slovenija sprva odprla na stežaj dveri eura 2016, nato pa Švicarjem dovolila zasuk ter za povrh pozneje izgubila v dodatnih kvalifikacijah z Ukrajino.

»Seveda tisto gostovanje v Švici še vedno ohranjamo v glavi, toda v življenju in tako tudi v športu je kdaj treba iti prek kakšne negativne izkušnje, da bi se pozneje povzpeli,« poudari, ob namigu o favorizirani vlogi Dancev v tej sedanji kvalifikacijski skupini ter posledično kajpak tudi na jutrišnji tekmi pa doda:

»Naj Danci kar ostanejo favoriti, tako nam ustreza. Saj veste, da na igrišču je na sleherni strani po 11 akterjev in takrat so res mogoči različni scenariji. Ne gre le za kakovost, cel kup dejavnikov odloča o končnem izidu. Sicer pa v nogometu ni treba zganjati niti pretirane evforije ob dobri igri niti se prepustiti pretirani žalosti ob spodrsljaju. In tako tudi igralci ne ustvarjamo pretirane drame iz prihajajočih tekem. Le pristop moramo imeti pravi in biti odgovorni.«