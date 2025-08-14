Požar prestavil začetek turnirja

Jutri se bo v indijskem Čenaju končal najmočnejši standardni turnir tega tedna s povprečnim ratingom deseterice 2700 točk. Organizatorji so bili sicer prisiljeni spremeniti urnik turnirja, saj je na predvečer predvidenega začetka v hotelu Hyatt Regency, kjer so nastanjeni nastopajoči, izbruhnil požar, zaradi katerega je prišlo do evakuacije vseh gostov.

Uvodni krog je bil tako prestavljen za en dan, nevšečnost pa očitno ni zmotila 20-letnega Nemca Vincenta Keymerja. Ta je v velikem slogu dobil prve tri partije in je s tremi remiji v nadaljevanju po dveh tretjinah ohranjal zanesljivo vodstvo s celo točko prednosti.

Med njegovimi najbližjimi zasledovalci je prvi favorit turnirja in trenutno peti igralec s svetovne ratinške lestvice, domačin Ardžun Erigajsi. Tudi slednji je izvrstno začel, a ga je nato v četrtem krogu zaustavil rojak Nihal Sarin, ki ga je v razgibani partiji s taktičnim udarom pri zelo omejenem številu figur na šahovnici v sedemdeseti potezi naposled prisilil k predaji. Veliko borbo je pričakovano ponudil tudi obračun med Keymerjem in Erigajsijem v šestem krogu, v katerem je slednji nevtraliziral sila nevaren napad na kralja, nemški igralec pa je nato vendarle poskrbel, da v končnici iniciativa ni prešla na stran nasprotnika in se je partija končala z zanj ugodno delitvijo točke.

Najboljši začetek je uspel domačinu

Od začetka tega tedna in nato vse do konca meseca pa bo glavno zanimanje svetovne šahovske javnosti ponovno uprto v ameriško šahovsko prestolnico Saint Louis, ki gosti zaključna turnirja jubilejne desete sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT).

Črni na potezi

Črni na potezi Vachier Lagrave – Aronjan, Saint Louis 2025 S katerim učinkovitim zaključnim udarom je črni tekmeca prisilil k takojšnji predaji? REŠITEV: 1…Txd3! in pozicija po 2.Txd3 Sc5 3.Tad6 Sxd3 4.Txd3 b3 je za belega povsem brezupna.

Jutri bo že znan razplet v hitrih disciplinah, medtem ko se v ponedeljek začenja tradicionalni Sinquefield pokal v standardnem tempu. Poleg prestižne turnirske zmage in zmage v skupnem seštevku serije so v igri tudi štiri vstopnice na finalni turnir v brazilskem Sao Paolu konec septembra in v začetku oktobra. Omenjeno dejstvo je bržčas močno vplivalo na neverjetno borbenost že od samega začetka, saj je bilo prvi igralni dan v pospešenem tempu odločenih kar 12 od petnajstih partij.

Najboljši začetek je uspel domačinu in zmagovalcu serije izpred dveh let, Fabianu Caruani, ki v skupnem seštevku lovi precejšen zaostanek po dveh neposrečenih predstavah na uvodnih dveh turnirjih. Z lepo točkovno zalogo so na prvih treh mestih Alireza Firouzja, Ramešbabu Pragnanandha in Maxime Vachier Lagrave, nadaljnji vrstni red pa zaznamuje nepopisna gneča.