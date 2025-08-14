ŠAH

Požar prestavil začetek turnirja

Hitre discipline za uvod serije Grand Chess Tour v Saint Louisu.
Fotografija: Fabiano Caruana bo lovil zaostanek. FOTO: Chess.com
Odpri galerijo
Fabiano Caruana bo lovil zaostanek. FOTO: Chess.com

Matej Šebenik
14.08.2025 ob 09:10
Matej Šebenik
14.08.2025 ob 09:10

Poslušajte

Čas branja: 2:58 min.

Jutri se bo v indijskem Čenaju končal najmočnejši standardni turnir tega tedna s povprečnim ratingom deseterice 2700 točk. Organizatorji so bili sicer prisiljeni spremeniti urnik turnirja, saj je na predvečer predvidenega začetka v hotelu Hyatt Regency, kjer so nastanjeni nastopajoči, izbruhnil požar, zaradi katerega je prišlo do evakuacije vseh gostov.

Uvodni krog je bil tako prestavljen za en dan, nevšečnost pa očitno ni zmotila 20-letnega Nemca Vincenta Keymerja. Ta je v velikem slogu dobil prve tri partije in je s tremi remiji v nadaljevanju po dveh tretjinah ohranjal zanesljivo vodstvo s celo točko prednosti.

Med njegovimi najbližjimi zasledovalci je prvi favorit turnirja in trenutno peti igralec s svetovne ratinške lestvice, domačin Ardžun Erigajsi. Tudi slednji je izvrstno začel, a ga je nato v četrtem krogu zaustavil rojak Nihal Sarin, ki ga je v razgibani partiji s taktičnim udarom pri zelo omejenem številu figur na šahovnici v sedemdeseti potezi naposled prisilil k predaji. Veliko borbo je pričakovano ponudil tudi obračun med Keymerjem in Erigajsijem v šestem krogu, v katerem je slednji nevtraliziral sila nevaren napad na kralja, nemški igralec pa je nato vendarle poskrbel, da v končnici iniciativa ni prešla na stran nasprotnika in se je partija končala z zanj ugodno delitvijo točke.

Najboljši začetek je uspel domačinu

Od začetka tega tedna in nato vse do konca meseca pa bo glavno zanimanje svetovne šahovske javnosti ponovno uprto v ameriško šahovsko prestolnico Saint Louis, ki gosti zaključna turnirja jubilejne desete sezone elitne serije Grand Chess Tour (GCT).

Črni na potezi
Črni na potezi

Črni na potezi

Vachier Lagrave – Aronjan, Saint Louis 2025 S katerim učinkovitim zaključnim udarom je črni tekmeca prisilil k takojšnji predaji?

REŠITEV:

1…Txd3! in pozicija po 2.Txd3 Sc5 3.Tad6 Sxd3 4.Txd3 b3 je za belega povsem brezupna.

Jutri bo že znan razplet v hitrih disciplinah, medtem ko se v ponedeljek začenja tradicionalni Sinquefield pokal v standardnem tempu. Poleg prestižne turnirske zmage in zmage v skupnem seštevku serije so v igri tudi štiri vstopnice na finalni turnir v brazilskem Sao Paolu konec septembra in v začetku oktobra. Omenjeno dejstvo je bržčas močno vplivalo na neverjetno borbenost že od samega začetka, saj je bilo prvi igralni dan v pospešenem tempu odločenih kar 12 od petnajstih partij.

Najboljši začetek je uspel domačinu in zmagovalcu serije izpred dveh let, Fabianu Caruani, ki v skupnem seštevku lovi precejšen zaostanek po dveh neposrečenih predstavah na uvodnih dveh turnirjih. Z lepo točkovno zalogo so na prvih treh mestih Alireza Firouzja, Ramešbabu Pragnanandha in Maxime Vachier Lagrave, nadaljnji vrstni red pa zaznamuje nepopisna gneča.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

šah turnir tekmovanje Indija hitre discipline

Priporočamo

Slovenijo zadnje dni pogosto trese, se moramo bati česa hujšega?
Premium
V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika
Hvala ti Zoki! Poglejte čustven posnetek, s katerim so se mu poklonili slovenski navijači (VIDEO)
Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Slovenijo zadnje dni pogosto trese, se moramo bati česa hujšega?
Premium
V Bočni so zlomljeni v bolečini, 17-letni gasilec žrtev pijanega voznika
Hvala ti Zoki! Poglejte čustven posnetek, s katerim so se mu poklonili slovenski navijači (VIDEO)
Po upokojencih zdaj na vrsti še delavci: plače že avgusta nižje

Izbrano za vas

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo

Posli nove dobe: Kaj že danes potrebujete, da boste korak pred konkurenco?

 
Promo

Bolečine v zapestju: kako jih učinkovito lajšati

 
Promo Photo

AGRA 2025: Kmetijsko-živilski sejem leta prinaša stroje, živali in domače dobrote

 
Promo Photo

Vse bo drugače: umetna inteligenca, ki razume, kaj potrebujete

 
Promo

Preverjeni ukrepi za zaščito paradižnika, kumar in paprik

 

Poiščite navdih, nasvete in rešitve za svoj dom

 
Promo

Tukaj je prostor za vašo vsebino

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.