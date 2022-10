Posumila je tudi na pretres možganov

V slovenskem judu so se zgodovinskih prvih (dveh) kolajn na svetovnih prvenstvih veselili leta 2005, ko je le nekaj minut po Raši Sraka (poročeni Vuković), bronasti med borkami do 70 kg, v Kairu na tretjo stopničko kategorijo nižje (do 63 kg) sledila še Urška Žolnir (zdaj tudi Jugovar), ki je, mimogrede, včeraj praznovala 41. rojstni dan. V naši paradni kategoriji pa je včeraj hitro ugasnilo najbolj vroče slovensko železo na SP v Taškentu. Andreja Leški je izpadla že v drugem krogu. Judoistka Bežigrada, ki je lani v Budimpešti zablestela z naslovom svetovne podprvakinje, je bila za uvod prosta, nato pa jo je na drugi strani blazin pričakala v Braziliji rojena portugalska reprezentantka Barbara Timo. Svetovna lestvica je v vlogo favoritinje postavljala 25-letno Koprčanko, ki je ta čas šesta (natanko 20 mest pred šest let starejšo Portugalko), a se je znova izkazalo, kako nepredvidljiv je (borilni) šport. Obračun med Andrejo in Barbaro je bil izenačen. Ker v rednem delu ne ena ne druga ni prišla do prednosti, je sledil podaljšek, v katerem je Timojeva, svetovna podprvakinja iz Tokia 2019 in bronasta z lanskega EP v Lizboni, z akcijo za vazari dosegla zlato točko, po kateri se je v nadaljevanju prebila do 3. mesta. Leškijevi, ki je v Taškent odpotovala z velikimi pričakovanji, pa se je s porazom kot milni mehurček razblinilo upanje na osvojitev novega odličja. »Seveda sem si želela več. Čeprav trener Andrej Šturbabin ni bil najbolj zadovoljen, se mi zdi, da borba, ki sem jo prikazala, taktično ni bila slaba,« je ocenila judoistka Bežigrada in dodala: »Ker Barbara prihaja iz težje kategorije, sem pričakovala, da bo bolj počasna. A je precej hitra, bori pa se umirjeno in z glavo.«

Zatekla se je po pomoč

V drugem krogu je svoje nastope v uzbekistanski metropoli končala tudi Andrejina klubska kolegica Kaja Kajzer (do 57 kg), lanska evropska podprvakinja iz Lizbone in petouvrščena z OI v Tokiu. Uvodoma je v podaljšku ugnala Poljakinjo Julio Kowalczyk, bronasto s SP v Tokiu 2019, nato pa je morala po hudem in krvavem boju prav tako v dodatnem delu priznati premoč Kubanki Arnaes Odelin Garcia. Ljubljanska judoistka, ki je imela julija v Zagrebu prvo tekmo po novembrski operaciji rame, se je tudi v Taškentu spopadala z ranami. V prvem obračunu se je udarila v koleno, pekoča bolečina pa jo je spremljala še med drugim dvobojem, med katerim se je zaradi krvavenja iz nosu trikrat zatekla po zdravniško pomoč. Posumila je tudi na pretres možganov. »Srčno upam, da je s kolenom vse v redu in da se bom lahko udeležila prihajajočih tekem za svetovni pokal,« si je zaželela Kajzerjeva, ki se nadeja, da bo lahko nadaljevala lov na kvalifikacijske točke za OI 2024 v Parizu. Že po uvodnem porazu s Poljakom Wiktorjem Mrowczynskim pa se je prvenstvo končalo za Martina Hojaka (do 73 kg). Od preostale naše četverice bo poskušala danes čim boljšo uvrstitev doseči Anka Pogačnik (do 70 kg), jutri se bo občinstvu predstavila Patricija Brolih (do 78 kg), pojutrišnjem pa še Vito Dragič in Enej Marinič (oba nad 100 kg).