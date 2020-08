Poškodbe prehude, Roglič se ne bo potegoval za zmago

Zaradi včerajšnjega padcane bo nastopil na zadnji etapi dirke kriterij Dauphine, so sporočili iz moštva Jumbo-Visma.Roglič je sredi sobotne etape grdo padel, a je vseeno dirko nadaljeval, na cilj prikolesaril kot 10. in ohranil 14 sekund prednosti v skupnem seštevku. »Potek zdravljenja poškodb bo določil načrte za prihajajoče tekme,« so zdaj sporočili iz njegove ekipe.»Videli ste ga, ko je končal etapo. Bil je še vedno močan, toda vse ga je bolelo, imel je modrice in odrgnine,« je po sobotni etapi dejal direktor Jumbo-Visme. O padcu Rogliča je spregovoril tudi moštveni sotekmovalec, ki je bil z njim tik pred nesrečo, padca pa ni videl. »Ustavil sem, da bi šel 'odtočit'. Ko sem se vrnil, so vsi avtomobili stali. Mislil sem, da bo odnehal, videti je bil malo omotičen. Rekel sem mu: 'Greva naprej.' Ko sva bila spet v glavnini, sem videl, da je v redu in da lahko kolesari ...«