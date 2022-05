Poseben izziv za Posebnega

TIRANA • Po finalnih obračunih v ligi prvakinj in evropski ligi je pred nogometnimi navdušenci vrhunec evropske sezone. Še pred sobotnim spopadom madridskega Reala in Liverpoola v Parizu, kjer bo na sporedu finale lige prvakov, se bosta drevi v Tirani za končno zmago v konferenčni ligi udarila italijanska Roma in nizozemski Feyenoord. Nekaj več kot 20.000 srečnežev bo lahko finale spremljalo na stadionu Air Albania, neprimerno več seveda prek televizijskih ekranov, saj Roma in Feyenoord veljata za izjemno priljubljeni ekipi v domovini in po svetu. Rimljani, ki imajo v svojih vitrinah le pokal velesejemskih mest (1961), bodo poskušali pod taktirko slovitega Portugalca Joseja Mourinha zabrisati spomin na neuspešno sezono v serie A, ki so jo sklenili na 6. mestu s 23 točkami zaostanka za prvakom AC Milanom.

»Odmisliti moramo zgodovino Rome in to, kako lepo bi bilo za mesto, za klub in za vse nas, če bi to tekmo dobili. Konferenčna liga je naša liga prvakov, klub že dolgo ni bil v takšnem položaju,« pravi portugalski strateg z vzdevkom Posebni, ki lahko kot prvi osvoji vse tri največje Uefine lovorike in bo v finalu nastopil že s četrto ekipo. Na odločilnih obračunih v štirih poskusih še ne pozna poraza, po robu se mu bo postavil Nizozemec Arne Slot, ki pri 43 letih na najvišji ravni samostojno trenira šele tretje leto, a vodi klub z bogato tradicijo: Feyenoord je 15-kratni nizozemski prvak, ki je leta 1970 stopil tudi na najvišjo evropsko stopničko in dvakrat osvojil pokal Uefa (1974, 2002).

Kdo bo kralj strelcev?

»Smo napadalno moštvo, radi imamo žogo in naš pristop se ne bo spremenil. Samo najboljši ekipi prideta do finala, zato je logično, da nas čaka močan tekmec. A močan nasprotnik čaka tudi Romo,« je dejal Slot, ki lahko računa na prvega strelca tekmovanja Nigerijca Cyriela Dessersa (10 golov). Tesno za petami mu je z golom manj Tammy Abraham, angleški napadalec Rome in s Chelseajem osvajalec lanske lige prvakov je trenutno že pri 27 zadetkih v vseh tekmovanjih. Poleg bitke za pokal in denarno nagrado v višini 5 milijonov evrov bo dvoboj odličnih strelcev med najvznemirljivejšimi poudarki večera, saj imata tako Roma kot Feyenoord ne glede na razplet že zagotovljen nastop v evropski ligi. Oboji so v skupinskem delu osvojili 1. mesto, nato so Rimljani izločili Vitesse, ki je v skupini G igral z Muro, Bodø/Glimt in Leicester, Rotterdamčani pa (brez poraza) Partizan, Slavio in Marseille.

Ob že povsem poletnih temperaturah se obeta vroč nogometni večer, gostitelji pa so glede na sloves najradikalnejših navijaških skupin obeh moštev upravičeno previdni. Za red in mir naj bi skrbelo več kot 2700 policistov, navijači so sicer lahko po uradni poti kupili le 8000 vstopnic, a naj bi se jih v mestu vseeno zbralo vsaj desetkrat več.