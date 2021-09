Poraz za Slovenijo ne bo usoden

Slovenska odbojkarska reprezentanca je na evropskem prvenstvu po treh zaporednih zmagah zabeležila drugi poraz. Po Češki jo je z izidom 3:0 (25, 20, 23) ugnala še Italija, ki tako v predtekmovalni skupini B ostaja neporažena. Poraz za Slovence ne bo usoden, pomeni le nekoliko slabše izhodišče pred izločilnimi boji.



Še vedno so blizu drugega mesta, v katerem bo odločala četrtkova tekma med Italijo, ki je že prva, in Češko.



Slovenci proti pomlajeni reprezentanci niso bili na ravni tekme dan prej proti Bolgariji. Precej slabši so bili na sprejemu, dobili preveč asov, tudi v napadu pa ni šlo vse po načrtih, treba pa je priznati, da imajo veliko zaslug za vse to tudi odlični igralci italijanske vrste.



Mogoče bi se tekma odvila drugače, če bi Slovenija izkoristila svojo priložnost v prvem nizu, ko je imela zaključno žogo in še napad za vodstvo z 1:0.

