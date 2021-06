Poraz Hrvaške, Sterling junak Anglije

Angleška nogometna reprezentanca je v Londonu v 1. krogu evropskega prvenstva premagala Hrvaško z 1:0 (0:0). Za Anglijo je zadelNa slovitem Wembleyju sta se srečali reprezentanci, ki sta se merili v polfinalu zadnjega svetovnega prvenstva. Takrat so bili po podaljšku boljši Hrvati, ki pa so pred to tekmo v vlogo favoritov postavljali Angleže. Takšna vloga jim najbolj ustreza, je pred tekmo povedal prvi zvezdnik ognjenih. A tokrat se jim ni izšlo, Raheem Streling je v drugem polčasu poskrbel za zmagoviti gol mlade in dinamične angleške vrste. Dodajmo, da so Angleži v 82. minuti v igro poslali, ki je s 17 leti in 349 dnevi postal najmlajši nogometaš zaključnih turnirjev stare celine.Druga tekma skupine D bo v ponedeljek ob 15.00 v Glasgowu, kjer se bosta merili Škotska in Češka. Danes pa bosta še dve tekmi v skupini C, in sicer se bosta ob 18.00 v Bukarešti merili Avstrija in Severna Makedonija, ob 21.00 pa v Amsterdamu Nizozemska in Ukrajina. V ponedeljek pa bosta na sporedu še tekmi v skupini E, ob 18.00 bosta v Sankt Peterburgu igrali Poljska in Slovaška, ob 21.00 pa v Sevilli Španija in Švedska.