Popravna izpita v Stožicah in Ljudskem vrtu

Maribor avt (izločil ga je Paksi z 2:1), Koper avt (Viking mu je nasul 12 golov – 12:3), Celje avt (AEK je zdržal in zmagal s 3:2), a ima še eno priložnost. Takšna je evropska resnica o slovenskem klubskem nogometu v novi sezoni, ki bo ta konec tedna dobila tudi prvi ligaški vrhunec z derbijema evropskih tekmecev – preživelih zeleno-belih in Celjanov v Stožicah ter poražencev Mariborčanov in Koprčanov v Ljudskem vrtu. Uvodna tekma 3. kroga (lokalni derbi) je bila že včeraj v Domžalah, danes pa bosta še tekmi v Murski Soboti in Ajdovščini.

Murska Sobota (sodnik Anže Jerić): Štiri leta po naslovu državnega prvaka in pet od pokalne lovorike ter po odmevnih nastopih v konferenčni ligi so črno-beli bliže 2. SNL kot sredini lestvice v 1. SNL. Slovo še enega od zadnjih Mohikancev in pomembnih akterjev šampionskega rodu Amadeja Maroše kljub vrnitvi drugega šampiona Nina Kouterja naznanja novo obdobje soboškega prvoligaškega nogometa. Ali drugoligaškega. Danes bo jasno, kaj si lahko sploh obetajo navijači. Če pomlajeni Sobočani ne bodo zmogli opraviti s Kidričani, potem je bolje, da se povsem osredotočijo na pripravo za čim prejšnjo vrnitev v 1. SNL. Ali bo »novo poglavje« v rokah prvega moža Roberta Kuzmiča, ki je brez prave rešitve, je še ena pomembna tema v Fazaneriji. A najprej bo treba najti drugega »norca«.

Tugberk Tanrivermiš še niti začel ni dobro, pa je že zamočil. FOTO: Miloš Vujinović/Mediaspeed

Za »play off« z Egnatio in Luganom Evropska tekmeca Olimpije in Celja v kvalifikacijah za konferenčno ligo sta albanski prvak Egnatia, ki je s 3:0 izločila Dinamo Minsk, in stari znanec Lugano, ki je v podaljšku izgubil proti Cluju z 0:1. Prvi tekmi bosta v četrtek (7. t. m.) v Stožicah in Thunu.

Spored FOTO: Dk/tt

Ajdovščina: Primorje – Bravo (Bojan Mertik): Končno! Prvič v zgodovini ajdovskega kluba bo tekma pod žarometi. To je priložnost za obujanje spominov na stare dobre čase, ko so rdeče-črni mešali štrene najboljšim in se potegovali za vrh. Zdaj se ne morejo niti v sanjah, čeprav domujejo v eni od najbogatejših občin v Sloveniji. Lahko pa so stari, dobri mešalci štren. Imajo dobrega trenerja v Milanu Anđelkoviću in na trdnih tleh prizemljene voditelje. Zdaj morajo le še vrniti navijače, predvsem »sinove in hčere« nekdanjih »nergačev«. Ne smejo biti preveč zahtevni, ker dobijo več, kot dajo. Primorje igra lepo, podobno kot v najboljšem obdobju samostojne Slovenije. Šiškarjem prehod v lepoto ne gre najbolje od nog, ampak oni imajo svojo »furo«, ki pije vodo.

Maribor: Maribor – Koper: Po evropski zaušnici, bolje rečeno nokavtu, je vprašanje le, kdo bo trenerju vijoličnih Tugberku Tanrivermišu zabrusil, da je šarlatan in »nakladač«. Ali pa je zgolj mož s posebno nalogo v Ljudskem vrtu, kjer bodo tudi navijači slej ko prej uvideli, da z afriško kolonijo in s tujimi »talenti« brez vijoličnega srca in duha ne gre. Vse zablode razkriva tudi odnos do Jana Repasa, kar velja tudi za navijače – za ta Maribor in za 1. SNL je doktor nogometa. Dobro bi bilo vedeti, koliko »vijolični hec« stane Acuna Ilıcalıja. Morda je že čas, da se v Ljudski vrt vrne lokalni duh. Da vajeti prevzame konzorcij lokalnih patriotov, uspešnih poslovnežev, boljših strokovnjakov, kot so zdajšnji »mešetarji«. Koprčani so s svojo evropsko travmo že opravili, vprašanje je le, ali so že veliki tudi v dejanjih in ne le v besedah. Ko je bilo treba narediti korak naprej, jih ni bilo videti.

Marko Brest (desno) in drugi zeleno-beli so v ritmu, ki jim ne dovoljuje počitka, a bodo šli v derbi veliko bolj sveži kot Celjani. FOTO: Voranc Vogel

Ljubljana: Olimpija – Celje (Alen Borošak): Pa se je zdelo, da je pri zeleno-belih vse narobe. A še zdaleč ni tako, kot bi lahko bilo. Moč domačih in tujih dosedanjih tekmecev je bila bolj tako, tako. Celjani bodo merilo, najbrž še bolj za Jorgeja Simãa kot za igralce. Albert Riera res ni šel »čez« AEK, ampak tudi s slabšo podobo so vidne njegove igralne zamisli. V derbiju najboljših trenerjev ne bosta glavna, igralci so tisti, ki bodo določili, kaj in kako. Gostitelji bodo imeli dva dneva več za počitek in veliko dolžnikov, pri gostujočih so odpovedali »ofenzivci« Nikita Iosifov, Danijel Šturm, Franko Kovačević. Še vedno pa se ne morejo otresti res naivnih obrambnih spodrsljajev, kakršna sta bila pri obeh golih Ciprčanov.