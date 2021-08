Ponomarenko Janićeva in Ostermanova zanesljivo v polfinale

Izid sezone za slovensko atletinjo

Zaradi vetra še ne jadrajo

Slovenski kajakašici na mirnih vodahinsta se na olimpijskih igrah v Tokiu prebili v polfinale v disciplini K-2 na 500 metrov. Primorki sta v vodnem centru Sea Forest v drugi četrtfinalni skupini zasedli prvo mesto in si priveslali polfinalni nastop, ki se bo v torek začel ob 3.23. Slovenki, na papirju kandidatinji za medalje, sta se odločili, da v predtekmovalnih nastopih nekoliko varčujeta z močmi. Ko sta v kvalifikacijah uvideli, da madžarski in beloruski čoln bežita, nista veslali na polno in se borili za prvi dve mesti, ki sta neposredno vodili v torkov polfinale.Slovenska atletinjaje s svojim izidom sezone 23,62 sekunde (veter +0,9 m/s) v kvalifikacijah teka na 200 m na olimpijskih igrah v Tokiu zasedla 35. mesto in se ni uvrstila v današnji polfinale. Tekla je v zadnji, sedmi skupini predtekov in bila v njej četrta.inv jadralnem razredu 470 danes na olimpijskih igrah v Tokiu še nista začeli jadrati, ker so tekmovalke ostale na obali pred regatnim poljem Fudžisava. Organizatorji so deveto regato prestavili na poznejši čas zaradi prešibkega vetra.Najboljši slovenski jadralki sta po četrtem dnevu tekmovanj v Enošimi v nedeljo z osmega mesta napredovali na peto po osmih plovih.