Pomlajeni slovenski odbojkarji ostali brez medalje

Slovenska moška odbojkarska reprezentanca se bo z zaključnega turnirja lige narodov v kitajskem Ningboju vrnila brez odličja. Po zmagi nad Francijo in porazu v polfinalu proti Italiji, jo je v boju za tretje mesto premagala še Brazilija. Na izenačeni tekmi v njenem večjem delu je bil na koncu izid 3:1 (-23, 20, 23, 19). Slovenci so tako že tretjič v ligi narodov zasedli četrto mesto, Brazilci, zmagovalci tega tekmovanja leta 2021, so bili prvič tretji.

Pomlajena slovenska vrsta je pokazala še eno borbeno predstavo. V njeni igri je sicer bilo nekaj nihanj, toda v izenačenem boju odločale so vseeno odločale malenkosti in tudi izkušnje, ki izbrancem Fabia Solija zagotovo še manjkajo. Povedli so sicer z 1:0, imeli svoje priložnosti tako v drugem kot v tretjem nizu, v četrtem pa je po izidu 11:11 popustili in morali priznati premoč tekmecem.

V slovenski vrsti je bil z 21 točkami najučinkovitejši Rok Možič. Brazilci tako ostajajo zelo neugodna ekipa slovenskim reprezentantom, dobili so že sedem medsebojnih tekem, izgubili pa le enkrat. S 3:1 so bili boljši tudi v rednem delu lige, na turnirju v Riu de Janeiru.