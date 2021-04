Pomislil na povišan pritisk, imel pa je koronavirus

V Lizboni se bo v petek začelo evropsko prvenstvo v judu, na katerem pa ne bo Marjana Fabjana. Najuspešnejši slovenski trener je ocenil, da bi bilo zaradi zgoščenega urnika velikih tekmovanj zanj preprosto preveč naporno, če bi se ob svetovnem prvenstvu v Budimpešti (med 6. in 13. junijem) in olimpijskih igrah v Tokiu (med 23. julijem in 8. avgustom) udeležil tudi prvenstva stare celine. V portugalski metropoli, kjer se bo iz kluba Z'dežele Sankaku borila le Tina Trstenjak, bo namesto Fabjana olimpijski prvakinji iz Ria de Janeira 2016 z roba tatamija napotke delila Petra Nareks. »P...