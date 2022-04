Pomembna zmaga kraljev, Kopitar presegel mejo 700 podaj

Hokejisti Los Angeles Kings so v severnoameriški ligi NHL davi odpravili Anaheim s 4 : 2 in dosegli pomembno zmago v boju za končnico. Anže Kopitar je bil tokrat podajalec pri zadetkih za 2 : 2 in 4 : 2, s tem pa je presegel mejo 700 podaj v ligi NHL. Skupaj jih je doslej zbral 701, več od njega jih je doslej v zgodovini le Marcel Dionne (757).

Los Angeles po četrti zaporedni zmagi ostaja na šestem mestu zahoda in lahko le še teoretično zamudi nadaljevanje prvenstva. Z zmago je povečal razliko pred Nashvillom – ta je ponoči z 2 : 6 izgubil na gostovanju pri ekipi Tampa Bay Lightning – na tri točke, kolikor zaostaja tudi osmi Dallas.

Vegas Knights, ki bodo danes gostili San Jose, nato pa jih čaka obračun z že omenjenim Dallasom, na devetem mestu zaostajajo že sedem točk in kaj težko bodo prehiteli ekipo iz Kalifornije.