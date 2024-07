Polom slovenskih rokometašic, četrtfinale se oddaljuje

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v tretji tekmi olimpijskega turnirja v Parizu izgubila z Nemčijo z 22:41 (9:16). Slovenke so tako pri eni zmagi in dveh porazih, naslednja tekma jih čaka v četrtek.

Slovenija je za uvod na olimpijskih igrah doživela poraz z Dansko (19:27), v drugi tekmi pa dosegla prvo olimpijsko zmago, ko je ugnala Južno Korejo s 30:23.

Po današnjem porazu bo imela Slovenija še dve tekmi v predtekmovalni skupini A, na katerih si bo poskušala priboriti uvrstitev med najboljše štiri. V četrtek, 1. avgusta, ob 21. uri bo igrala z Norveško, 3. avgusta pa ob 16. uri še s Švedsko.

Dobro začele, potem pa tehtnica na nemško stran

Danes so izbranke Dragana Adžića sicer dobro začele, po izenačenih začetnih minutah tudi prišle do vodstva s 5:4. A pozneje so Nemke, ki so po dveh porazih morale zmagati, sicer bi že zapravile napredovanje, začele pritiskati. Preveč slovenskih napak, izgubljenih žog in izključitev ter nekaj lahkih nemških zadetkov po protinapadih so po 20 minutah nagnili tehtnico krepko na nemško stran.

Nemčija je najprej prednost povišala na štiri gole (10:6), pred koncem prvega dela pa že na osem (16:8), ob polčasu so Slovenke zaostajale za sedem.

V nadaljevanju Slovenkam ni uspelo spremeniti toka tekme, še naprej so delale preveč napak, Nemčija pa je vse kaznovala. Hitro je prišla do +10, potem pa ob slabi slovenski predstavi počasi razliko višala in na koncu slavila za 19 golov.

Pri Sloveniji je bila najbolj razpoložena Ana Gros s šestimi goli, po pet sta jih dosegli Elizabeth Omoregie in Alja Varagić.