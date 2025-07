Polne Stožice čakajo nove junake

S pravo poletno vročino se na ljubljanske ulice in tribune dvorane Stožice vrača tudi vrhunska odbojka. Slovenci bodo do nedelje gostili turnir lige narodov in v eminentni konkurenci poskušali izpolniti cilj in potrditi vizum za zaključni turnir osmerice na Kitajskem. Pred domačimi gledalci taktiziranje pomlajenih izbrancev Fabia Solija ne pride v poštev, potrebujejo vsaj tri zmage, uspeh nad svetovnimi in evropskimi prvaki Italijani bi bil mali čudež.

FOTO: Gm

»Do konca bom čakal s postavo, na igrišču bodo najbolje pripravljeni igralci, ne glede na imena. Želimo se uvrstiti na Kitajsko in želimo igrati našo odbojko, upam, da bomo z energijo navijačev v Stožicah znova zrasli. Ta turnir bo za mlade priložnost, da odrastejo,« ambiciozni Soli ne skriva, da ga doma zanimajo le zmage. Na domačih tleh so se Slovenci v zadnjih sezonah prikazali v izvrstni luči, nazadnje lani poleti, ko so dokončno potrdili pot na OI v Parizu in izpolnili sanje zlate generacije.

Zdaj se začenja novo poglavje, ko ne štejejo le rezultati. Že res, da se pod stožensko streho v slovenski dres vračata Gregor Ropret in Alen Pajenk, ki bosta mladeničem okrog sebe pomagala k bolj mirni igri predvsem v končnicah, a Soli od pogostih rotacij ne bo odstopil. V primerjavi s predhodnikom Gheorghejem Cretujem zdaj Slovenija igra drugačno, hitrejšo odbojko in ni več omejena le na šesterico adutov na parketu. V slogu največjih reprezentanc sveta - mednje Slovenija zagotovo sodi - želi Soli poiskati adute s klopi, ki tehtnico lahko prevesijo na pravo stran. »Pomembno je, da prvo tekmo odpremo dobro, da bomo imeli pravo energijo, potem nam bo steklo in lahko na tem turnirju premagamo vsakogar,« je tudi v izjavah robusten vicekapetan Jan Kozamernik.

Slovencem se obeta dobra podpora s tribun. FOTO: Blaž Samec

Selektor ob igrišču ne skriva želje po zmagi, tik pred začetkom domačega turnirja pa je povlekel ročno zavoro in poskušal omiliti breme pritiska, ki ga prinašajo polne tribune. »Nas ne smejo zanimati zmage, energijo moramo vlagati v to, da igramo pravo odbojko. Preseči moramo svoje meje,« zaključuje Soli. V Stožicah se bo velik tekmovalni naboj pomešal s čustvenim, od reprezentančnega dresa se bo po dveh desetletjih poslovil podajalec Dejan Vinčić. Kdo bo od prvega servisa na igrišču, morda naslednik Ropret, morda Uroš Planinšič, zaenkrat ve le Soli, podobno je tudi v primeru Pajenka, le brez Janija Kovačiča si slovensko zasedbo težko predstavljamo.

»Najlepše je igrati doma, pred domačo publiko v polnih Stožicah,« se veseli izkušeni kapetan Tine Urnaut, ki je okreval po bolezni, zaradi katere je ostal brez turnirja v Burgasu. Slovenci so na prvih osmih tekmah letošnje lige narodov ob polovičnem uspehu pokazali, da lahko sežejo v višave ali se spotaknejo na prvi stopnički.

Slovenci trikrat favoriti

Trenutno sedma reprezentanca na svetovni lestvici bo že danes v vlogi favorita, četudi raznovrstne Kanade ne gre odpisati. V Bolgariji so se Slovenci dobro kosali tudi z renomiranimi Francozi, zato proti Kanadčanom in Nizozemcem, ki bodo v četrtek zvečer stali na drugi strani mreže, poraz tokrat ne pride v poštev. Po dnevu premora sledi sladica, v povsem polni dvorani bodo Slovenci izzvali svetovne prvake Italijane, ki bodo zadnji preizkus pred zaključnim turnirjem na Kitajskem že »oddelali« s polno postavo. Za konec sledi še pravi balkanski derbi s Srbijo in Cretujem, ki je sprejel bogato ponudbo srbske zveze, a z novo generacijo odbojkarjev nikakor ne najde poti do zmage. Slovenci so jo ob pomladitvi zaenkrat odnesli veliko bolje …

S tremi zmagami bi Slovenija ostala v lovu na F8, od 8. mesta jo trenutno ločijo štiri točke, vrstni red se bo do konca rednega dela zagotovo še premešal. Vzporedno z Ljubljano bosta turnirja potekala tudi v japonski Chibi in poljskem Gdansku. Jan Kozamernik zaključuje: »Cilj je jasen, glavno pa je, da postanemo suvereni na igrišču. To je najbolj pomembno za našo odbojko.«