Poljska ni bila kos Dončiču in druščini

Košarkarji Slovenije nadaljujejo uspešne nastope v kvalifikacijah za olimpijske igre. Na turnirju v Kaunasu so po uvodni visoki zmagi proti Angoli v drugem krogu premagali Poljsko s 112:77 (29:26, 63:46, 83:60).



Slovenija bo v polfinale napredovala s prvega mesta v skupini in se v soboto pomerila z reprezentanco Venezuele.



Najboljši strelci pri Sloveniji so bili Luka Dončić z 18 točkami, Klemen Prepelič s sedemnajstimi in Gregor Hrovat, ki jih je dosegel 16.

