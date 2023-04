Poljaki so se v drugo oddolžili risom

Še drugič v dveh dneh se je slovenska hokejska reprezentanca v mariborski ledni dvorani Tabor pomerila z izbrano vrsto Poljske in vnovič so o zmagovalcu odločali kazenski streli. Če je četrtkova loterija s 3:2 (1:1, 1:1, 0:0; 1:0) pripadla risom, so bili včeraj pred 179 gledalci srečnejši gostje, ki so se veselili uspeha s 4:3 (1:1, 1:1, 1:1; 1:0). Tako so se izbrancem selektorja Matjaža Kopitarja na najlepši način oddolžili za tesni poraz v prvi medsebojni prijateljski tekmi.

Za domače moštvo, ki je dvakrat zaostajalo (z 0:1 in 2:3), je ob dvakratnem strelcu Žigi Pancetu (v 14. in 48. minuti) v polno zadel še Robert Sabolič (35.), za poljsko reprezentanco pa so gole dosegli Bartocz Ciura (3.), Krystian Dziubinski (40.) in Kamil Gorny (42.).

Vrata tokrat branil Gračnar

Sledil je podaljšek, ki se je razpletel brez zadetkov, neuspešni pa so bili zatem tudi vsi naši izvajalci kazenskih strelov (ob Pancetu še Bine Mašič, Anže Kuralt, Blaž Gregorc in Miha Beričič). Od gostov je bil v petem krogu loterije natančen Patryk Wronka, ki je tako poskrbel za veselje v rdeče-belem taboru. Potem ko je v četrtek slovenska vrata branil Gašper Krošelj, je dal Kopitar včeraj priložnost Luki Gračnarju, ki je zbral 27 obramb.

Slovenci so tako po dveh zmagah (v uvodnem dvoboju so v gosteh ugnali Avstrijce) v pripravah za svetovno prvenstvo elitne skupine, ki ga bosta med 12. in 28. majem skupaj gostili Finska in Latvija, doživeli prvi poraz. Naslednji prijateljski tekmi bodo risi prihodnji četrtek in petek (20. in 21. t. m.) odigrali na Bledu, kjer se bodo dvakrat spoprijeli še z Italijani.