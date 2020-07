Poljak kadil, cigareto ponudil trenerju

Zdaj že dolgo ni dvoma o tem, da je prav nogomet ena od globalnih zadev za tolažbo in razvedrilo ljudstva v težkih časih. Pomladi 2020 zlepa ne gre pozabiti, zlovešči virus z oznako korona je začel krojiti vsakdanji utrip po svoje. Še posebno vidno v naši zahodni soseščini, Italija je (bila) med žarišči zdravstvene krize. Ko pa je spet oživelo domače nogometno prvenstvo, se je mnogim vrnil nasmeh. Zdaj še zlasti privržencem Juventusa, saj je njihovo moštvo že devetič zapored osvojilo naslov najboljšega v državi. Pri tem, da zmaguje najuspešnejši, najbogatejši, globalno najbolj prepoznaven in klub z najširšo navijaško bazo tako doma kot v diaspori, nikakor ne preseneča. Dolga desetletja so belo-črni iz Torina, nekoč sredi 19. stoletja metropole italijanske kraljevine, gradili veliki nogometni projekt, začrtovali izzive in zgled tekmecem, pogosto predstavljali nogomet svoje države na svetovnem zemljevidu. Nedeljska zagotovljena zvezdica po zmagi nad Sampdorio iz Genove (do konca sta še dva kroga) je skupno v klubski zgodovini že 36.! »In vse prej kot lahko pot smo imeli. Zdaj je že marsikomu samoumevno, da zmagujemo, toda v tako zahtevni sezoni, kot je bila zaradi prav posebne prekinitve ta, je res težko osvojiti lovoriko,« je poudaril strateg belo-črnih Maurizio Sarri, nad čigar pristopom številni med privrženci moštva, tudi v Sloveniji (uradni sedež navijaškega kluba je pri Preddvoru na Gorenjskem), pogosto niso bili navdušeni. Obenem je za njih tu spoznanje, da zdaj že dolgo tega kluba ni bilo na prestižnem seznamu zmagovalcev lige prvakov. In pred nadaljevanjem mu ne kaže dobro: Lyon je dobil prvi dvoboj osmine finala z 1:0. Liberalni Sarri Toda vsaj v tej slavnostni noči na ponedeljek je bila slaba volja za vse v belo-črno barvi prepovedana. Tudi za omenjenega Sarrija, ki se je razveselil ponujene cigarete št. 1 iz vrat prvakov Wojciecha Szczesnega. Poljak nikdar ni skrival, da je občasni kadilec, zaradi tega je bil nenehno v prepiru s svojim nekdanjim nadrejenim pri Arsenalu v Londonu, Arsenom Wengerjem, zdajšnji trener naj bi bil po tej plati bolj liberalen. Poljski vratar se je veselil svoje tretje šampionske lovorike v Torinu, eno manj ima udarni zvezdnik moštva Cristiano Ronaldo. Portugalski zvezdnik je navajen zmagovati in osvajati naslove, a vseeno ga sleherni končni podvig razveseli kot otroka. »Ta naslov je predvsem za naše navijače, ki so nas podpirali tudi v težkih časih pandemije,« je v prvi evforiji zapisal na družabnih omrežjih nogometaš, ki je doslej v tem prvenstvu zabil že 31 golov, in če bo v prihajajočih dveh krogih ta dosežek še izboljšal, bo na večni Juventusovi lestvici zapisan kot najučinkovitejši igralec ene sezone v ligaškem tekmovanju.